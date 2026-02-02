يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وساهمت الزيادة الملحوظة في حجم الأعمال الجديدة لدى شركات التصنيع اليابانية خلال شهر يناير في عودة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى منطقة النمو.

فقد ارتفع إجمالي الطلبات الجديدة لأول مرة منذ مايو 2023، وبأكبر قدر له منذ ما يقارب أربع سنوات.

وأشارت الشركات في كثير من الأحيان إلى أن تحسن ظروف الطلب وإطلاق منتجات جديدة قد ساهما في دعم المبيعات.

علاوة على ذلك، ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة لأول مرة منذ فبراير 2022، ويعزى ذلك جزئيا إلى زيادة الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وتايوان.

وقد حفز تحسن طلب العملاء المصانع على زيادة مستويات إنتاجها لأول مرة منذ يونيو الماضي.

وعلى الرغم من تواضعها، إلا أن معدل النمو كان الأفضل منذ أبريل 2022، وتجاوز متوسط ​​السلسلة.