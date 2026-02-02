وذكرت الشركة، التي تتخذ من مدينة شينزن مقرا لها، أنها سلمت 210 آلاف و51 مركبة خلال الشهر الأول من عام 2026، مقارنة بـ300 ألف و538 مركبة في الفترة نفسها من العام السابق.

وكان هذا التراجع متوقعا بعد اندفاع المشترين الراغبين في إتمام عمليات الشراء نهاية العام الماضي قبل خفض دعم الشراء للطرازات الموجهة للسوق الواسع اعتبارا من نهاية ديسمبر.

وعلى الرغم من أن بداية العام قد تشهد تذبذبا في أحجام المبيعات بسبب عطلة رأس السنة القمرية، فإن المستثمرين يراقبون عن كثب مسار أداء "بي واي دي" خلال عام 2026، في ظل تباطؤ الطلب المحلي مقابل تنامي الطلب في الأسواق الخارجية.

وكانت شركة صناعة السيارات قد أعلنت سعيها لزيادة عمليات التسليم إلى الأسواق خارج الصين بنحو 25 بالمئة، وهو ما يمثل ركيزة متزايدة الأهمية لأعمالها، وأسهم في تجاوزها شركة "تسلا" لتصبح أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم.