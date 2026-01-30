وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الرابع، مقارنة بالربع الثالث، بدلا من نسبة الـ 0.2 بالمئة التي تم تقديرها سابقا.

وأرجع المكتب الزيادة، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي.

وأكد بياناته السابقة بشأن العام بأكمله: فقد سجل الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.2 بالمئة فقط في عام 2025، ما جنب البلاد بالكاد عاما ثالثا دون نمو اقتصادي.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل في ركود عامي 2023 (سالب 0.9 بالمئة) و2024 (سالب 0.5 بالمئة).