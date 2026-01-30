وخلال حضوره العرض الافتتاحي لفيلم وثائقي عن زوجته ميلانيا، قال ترامب للصحافيين عندما سئل عن تعليقه حيال دخول بريطانيا في "علاقات تجارية" مع الصين، "إنه أمر خطير جدا بالنسبة لهم أن يفعلوا ذلك".

وستارمر أول رئيس وزراء بريطاني يزور الصين منذ عام 2018، وثالث مسؤول غربي كبير تستقبله بكين مؤخرا بعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

والخميس، التقى ستارمر مع شي ومسؤولين صينيين آخرين، حيث وقع عدة اتفاقيات تعاون في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية والصحة والخدمات.

وتسعى لندن على غرار عدد من العواصم الغربية إلى تقصي إمكانية إقامة تعاون وثيق أكثر مع ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وسط تصاعد الخصومات والمنافسات الدولية وفيما يزعزع ترامب تحالفات الماضي.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني في الطائرة التي كانت تقله إلى الصين على أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة من أوثق العلاقات التي نقيمها، ولا سيما على صعيد الدفاع والأمن والاستخبارات".

لكنه اعتبر أن "لا جدوى" لبريطانيا من تجاهل بكين، رغم الانتقادات الداخلية التي تأخذ عليه إستراتيجية التقارب هذه.

لكن ترامب أضاف بعد تعليقه بشأن بريطانيا، "الأمر الأكثر خطورة باعتقادي دخول كندا في علاقات تجارية مع الصين. وضع كندا ليس جيدا، بل تعاني من وضع سيئ للغاية، ولا يمكن اعتبار الصين هي الحل".