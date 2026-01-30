وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود كوبا بالنفط لتزيد الاضطرابات الجيوسياسية القائمة بالفعل وتشمل إيران وفنزويلا وغرينلاند وأوروبا.

وأدت تقارير تفيد بأن ترامب يدرس شن ضربات ضد إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغط على مؤشر الدولار.

وفي الولايات المتحدة، ظهر بصيص من الأمل بفضل اتفاق في مجلس الشيوخ من شأنه تجنب إغلاق جزئي لأنشطة الحكومة. وفي اليابان، أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في طوكيو لكنه جاء متماشيا مع هدف البنك المركزي.

وكتب مانتاس فاناجاس كبير الاقتصاديين في مجموعة ويستباك في مذكرة "واصل مؤشر الدولار الاتجاه الهبوطي إذ زادت تهديدات ترامب بشن عمل عسكري ضد إيران من الضغوط".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.35، ليقلص خسائره الأسبوعية إلى 1.1 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.194 دولار. وتراجع الين 0.17 بالمئة إلى 153.39 مقابل الدولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3791 دولار، بحسب بيانات رويترز.

ووصل الدولار إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من الأسبوع بعد أن بدا أن ترامب يتجاهل تراجع العملة، ثم تعافت العملة الأميركية بعض الشيء عقب حديث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن أن واشنطن تتبع سياسة الدولار القوي.

وقالت عدة مصادر إن ترامب يدرس خيارات للتعامل مع إيران تشمل شن ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لتشجيع المتظاهرين على الخروج إلى الشوارع. ووصف ترامب السفن في المنطقة بأنها "أسطول" يبحر إلى إيران.

وأنهى الدولار الأسبوع الماضي بأكبر انخفاض له منذ أبريل الماضي لأسباب منها المخاوف حيال سياسة الولايات المتحدة تجاه غرينلاند.

وتلقى الدولار بعض الدعم بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء على خلفية ما وصفه رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول بأنه اقتصاد قوي.

ووفر انخفاض الدولار متنفسا للعملة اليابانية التي جرى تداولها في نطاق 152 إلى 154 مقابل الدولار خلال معظم أيام الأسبوع بفضل الحديث عن مراجعة أسعار الفائدة من قبل الولايات المتحدة واليابان الأسبوع الماضي - وهي خطوة غالبا ما يُنظر إليها على أنها تمهيد للتدخل.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو ارتفعت اثنين بالمئة في يناير، مقارنة بالعام الماضي، وتباطأت عن الشهر السابق لكنها جاءت متوافقة مع هدف بنك اليابان.

وخسر الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7033 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6066 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.1 بالمئة إلى 84309.27 دولار، وهبطت عملة إيثر 0.3 بالمئة إلى 2808.19 دولار.