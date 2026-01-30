تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0323 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 5183.21 دولار للأونصة (الأوقية) بعد تراجعه خمسة بالمئة في وقت سابق. وسجل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار في الجلسة الماضية، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وتجاوزت مكاسب الذهب 20 بالمئة حتى الآن هذا الشهر محققا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير 1980.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.7 بالمئة إلى 5176.40 دولار للأونصة خلال تعاملات الجمعة.

وقال تيم ووترر كبير محللي التداول في كيه.إم.سي "لذا، فإن اختيار رئيس للبنك المركزي الأميركي ربما يكون أقل ميلا للتيسير النقدي وانتعاش الدولار، كل ذلك ساهم في انخفاض سعر المعدن النفيس".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم الكشف اليوم الجمعة عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفا لجيروم باول.

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعوما جزئيا بقرار الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير، لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7 بالمئة إلى 109.55 دولار للأونصة بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولار في الجلسة الماضية. وكسب المعدن 56 بالمئة حتى الآن هذا الشهر في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له على الإطلاق.

وخسر البلاتين 5.3 بالمئة إلى 2489.31 دولار للأونصة بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم 5.8 بالمئة إلى 1890.25 دولار.