سجلت سانوفي أرباحا فصلية أعلى من المتوقع، مدعومة بمبيعات عقارها الشهير "دوبيكسنت" لعلاج الأمراض الجلدية والربو، وتوقعت عاما آخر من النمو في الإيرادات والأرباح، وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز.

بلغت ربحية السهم، باستثناء بعض البنود، 1.53 يورو في الربع الرابع، متجاوزةً توقعات محللي بلومبرغ البالغة 1.45 يورو.

وأعلنت سانوفي أن المبيعات سترتفع بنسبة أحادية الرقم في عام 2026، مع نمو الأرباح بوتيرة أسرع قليلاً.

كما ذكرت الشركة أنها ستبدأ عملية إعادة شراء أسهم بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) هذا العام.

وكان السهم قد انخفض بنحو 24% خلال العام الماضي.

استحوذت شركة سانوفي مؤخرًا على عدة شركات، من بينها شركة دينافاكس تكنولوجيز مقابل حوالي 2.2 مليار دولار الشهر الماضي

