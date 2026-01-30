وقال بنك أبوظبي التجاري، في إفصاح على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صافي الأرباح بعد الضريبة بلغت 11.445 مليار درهم (نحو 3.12 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025، بنسبة نمو 22 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح خلال الربع الرابع من العام 3.342 مليار درهم.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 14 بالمئة خلال عام 2025، مدعوماً بالنمو القوي في كل من صافي دخل الفوائد والدخل من الرسوم.

كما تحسنت الكفاءة التشغيلية، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2 بالمئة.

وفي ما يتعلق بالميزانية العمومية، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 774 مليار درهم، فيما زاد صافي القروض بنسبة 16 بالمئة ليبلغ 406 مليارات درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19 بالمئة لتصل إلى 500 مليار درهم.

وأشار بيان البنك إلى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.63 درهم للسهم الواحد عن عام 2025، بإجمالي توزيعات تبلغ 4.985 مليار درهم، بما يعادل 44 بالمئة من صافي الأرباح، وذلك رهناً بموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية السنوي.

المؤشرات المالية الرئيسية