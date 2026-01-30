أعلن بنك أبوظبي التجاري، الخميس، عن تحقيق أرباح ما قبل الضريبة بقيمة 12.843 مليار درهم (حوالي 3.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025، بارتفاع نسبته 21 بالمئة على أساس سنوي، محققاً بذلك 18 ربعاً متتالياً من النمو في الأرباح قبل الضريبة، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الرابع 3.736 مليار درهم بنمو سنوي قدره 30 بالمئة.
وقال بنك أبوظبي التجاري، في إفصاح على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صافي الأرباح بعد الضريبة بلغت 11.445 مليار درهم (نحو 3.12 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025، بنسبة نمو 22 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح خلال الربع الرابع من العام 3.342 مليار درهم.
وعلى صعيد الإيرادات، ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 14 بالمئة خلال عام 2025، مدعوماً بالنمو القوي في كل من صافي دخل الفوائد والدخل من الرسوم.
كما تحسنت الكفاءة التشغيلية، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2 بالمئة.
وفي ما يتعلق بالميزانية العمومية، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 774 مليار درهم، فيما زاد صافي القروض بنسبة 16 بالمئة ليبلغ 406 مليارات درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19 بالمئة لتصل إلى 500 مليار درهم.
وأشار بيان البنك إلى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.63 درهم للسهم الواحد عن عام 2025، بإجمالي توزيعات تبلغ 4.985 مليار درهم، بما يعادل 44 بالمئة من صافي الأرباح، وذلك رهناً بموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية السنوي.
المؤشرات المالية الرئيسية
- أرباح قياسية: بلغت الأرباح قبل الضريبة 12.843 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 21 بالمئة على أساس سنوي، مسجّلةً بذلك نمواً في الأرباح للربع الثامن عشر على التوالي. وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 11.445 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22 بالمئة على أساس سنوي.
- أداء قوي في الربع الرابع: بلغت الأرباح قبل الضريبة 3.736 مليار درهم )بزيادة 30 بالمئة على أساس سنوي( خلال الربع الرابع من عام .2025 كما بلغ صافي أرباح البنك بعد الضريبة خلال الربع الرابع 3.342 مليار درهم، مواصلًا مسار النمو حتى نهاية العام.
- ارتفاع العوائد: سجّل العائد على متوسط حقوق المساهمين 15.3 بالمئة خلال السنة المالية 2025، ما يعكس زيادة الأرباح وكفاءة استخدام رأس المال. وبلغت الربحية الأساسية للسهم 1.45 درهم خلال العام.
- نمو الدخل وتحسّن الكفاءة التشغيلية: ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 14 بالمئة خلال عام 2025، مدفوعاً بمعدل نمو استثنائي في كل من صافي دخل الفوائد والدخل من الرسوم. كما تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.2 بالمئة)مقابل 31.0 بالمئة في عام (2024، محققة معياراً جديداً للكفاءة التشغيلية للبنك.
- تسارع نمو القروض والودائع: بلغ إجمالي الأصول 774 مليار درهم )بزيادة 19 بالمئة مقارنة بعام .(2024 كما ارتفع صافي القروض بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 406 مليار درهم، ما يعكس الطلب الائتماني القوي عبر محافظ الأفراد والشركات. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 500 مليار درهم. وشكّلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 46 بالمئة من إجمالي الودائع، بما يعزز استقرار قاعدة التمويل.
- قوة رأس المال والسيولة: تعزّزت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1) لتصل إلى 13.79 بالمئة مع نهاية ديسمبر 2025 )مقارنة بنسبة 12.56 بالمئة في عام (2024، مدعومة بالأرباح المحتجزة ونجاح عملية زيادة رأس المال بحقوق أولوية التي اكتملت خلال الربع الرابع. كما حافظ البنك على مستويات السيولة المرتفعة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 131.3 بالمئة، ونسبة القروض إلى الودائع 81.2 بالمئة، ما يعكس النهج المنضبط في إدارة التمويل.
- تحسّن جودة الأصول: حافظ البنك على مؤشرات مرتفعة لجودة الأصول، حيث تحسّنت نسبة القروض المتعثّرة إلى 1.83 بالمئة )مقارنة بنسبة 3.04 بالمئة في عام (2024، كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى 146.4 بالمئة، ما يؤكّد النهج المتحفظ في إدارة المخاطر وكفاءة جهود التحصيل.