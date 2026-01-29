ويرجع الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض مستوى تركيز المعادن وعمليات التنقيب المرتبطة بسلاسل التعدين، مما يترتب عليه تراجع الموادالخام التي يتم إرسالها إلى المصانع، مما ساهم في انخفاض الانتاج في مواقع كولاواسي وانتامينا وانتاباساي.

وبلغ إنتاج الكوبالت من مصادر محلية 36100 طن، بانخفاض بنسبة 5 بالمئة مقارنة بعام 2024.

وارتفع إنتاج الزنك من مصادر محلية بواقع 7 بالمئة ليصل إلى 969400 طن.

وارتفعت أسعار النحاس الخميس بنسبة 5 بالمئة لتسجل مستوى قياسياً في لندن مع انتعاش أغلب أسعار السلع.