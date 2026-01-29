وتحدثت مجموعة لويدز المصرفية عن قفزة بنسبة 12 بالمئة في الأرباح قبل احتساب الضرائب بلغت 6.66 مليار جنيه إسترليني (نحو 9.2 مليار دولار) لعام 2025 بارتفاع من 5.97 مليار جنيه في 2024، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وهذا يأتي رغم 968 مليون جنيه فيما يطلق عليه تكاليف المعالجة، بما في ذلك 800 مليون جنيه أخرى في رسوم جرى تخصيصها للربع الثالث في البنك لتعويض العملاء الذين باعوا قرض سيارة بشكل غير عادل، ليرتفع إجمالي فاتورة المجموعة إلى 1.95 مليار جنيه.

وجاءت زيادة الأرباح السنوية عقب انتعاش في الربع الأخير من 2025 فيما زادت الارابح لأكثر من الضعف إلى مقدار أعلى من المتوقع بلغ 1.98 مليار جنيه من 824 مليون جنيه إسترليني قبل عام.