أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك التجاري الكويتي الخميس هبوط أرباحه الصافية الفصلية 54.9 بالمئة إلى 30.96 مليون دينار (101.61 مليون دولار) في الربع الرابع من 2025 مقارنة مع 68.68 مليون دينار قبل عام، بحسب وكالة رويترز.