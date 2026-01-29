أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك التجاري الكويتي الخميس هبوط أرباحه الصافية الفصلية 54.9 بالمئة إلى 30.96 مليون دينار (101.61 مليون دولار) في الربع الرابع من 2025 مقارنة مع 68.68 مليون دينار قبل عام، بحسب وكالة رويترز.
وأوضحت البيانات التي نشرها البنك على موقع بورصة الكويت هبوط الأرباح السنوية أيضا 22.9 بالمئة إلى 121.15 مليون دينار في 2025 مقارنة مع 157.20 مليون دينار في 2024.
وعزا البيان هبوط الأرباح السنوية إلى "انخفاض الاستردادات وزيادة المصاريف التشغيلية".
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم الواحد عن سنة 2025.