وبلغ صافي أرباح الشركة 12.2 مليار كرونة سويدية (نحو 1.3 مليار دولار)، أو ما يعادل 7.56 كرونة سويدية للسهم الواحد، مقارنة بـ 11.6 مليار كرونة سويدية، أو 7.21 كرونة سويدية للسهم الواحد، في العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 2.6 بالمئة لتصل إلى 228.3 مليار كرونة سويدية، مقابل 234.5 مليار كرونة سويدية في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "H&M" (إتش آند إم) دانيال إرفير، في بيان، "من خلال تعزيز عروضنا للعملاء، وضبط التكاليف بشكل جيد، وتحسين كفاءة إدارة المخزون، نواصل اتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق جميع أهدافنا طويلة الأجل، وذلك في ظل بيئة مليئة بالتحديات".