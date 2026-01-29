وبلغت أرباح التشغيل المعدلة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 1.06 مليار يورو، في حين كان متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز رأيهم 1.06 مليار يورو أيضا.

وبلغ هامش أرباح التشغيل المعدل 17.3 بالمئة مقابل التقديرات البالغة 16.5 بالمئة، في حين بلغ معدل أرباح السهم الواحد 0.16 يورو، في حين كانت التقديرات 0.15 يورو للسهم.

في الوقت نفسه بلغ صافي مبيعات نوكيا خلال الربع الأخير من العام الماضي 6.13 مليار يورو، في حين كانت التقديرات 6.15 مليار يورو.

وبلغت مبيعات قطاع معدات شبكات اتصالات الأجهزة المحمولة في نوكيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2.5 مليار يورو، في حين كانت التقديرات 2.37 مليار يورو.

وبلغت مبيعات معدات البنية التحتية للشبكات 2.41 مليار يورو، مقابل التقديرات البالغة 2.43 مليار يورو.

وذكرت نوكيا أن مبيعات قطاع خدمات الحوسبة السحابية والشبكات بلغت خلال الربع الأخير 837 مليون يورو في حين كانت التقديرات 933.2 مليون يورو.

وبلغت مبيعات قطاع نوكيا تكنولوجيز 384 مليون يورو، في حين كانت التقديرات 372.7 مليون يورو.