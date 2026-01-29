ونقل الموقع عن مصدر قوله أن إنفيديا، وهي مستثمر حالي تستخدم رقائقها في تشغيل نماذج أوبن إيه.آي للذكاء الاصطناعي، تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار.

وقال التقرير إن مايكروسوفت، التي تدعم الشركة منذ فترة طويلة، تجري محادثات لاستثمار أقل من 10 مليارات دولار. وأضاف أن أمازون، التي ستكون مستثمرا جديدا، تعقد مناقشات لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار وربما أكثر من 20 مليار دولار.

وقال التقرير إن أوبن إيه.آي على وشك تلقي شروط الاستثمار من هذه الشركات.

وأحجمت أمازون ومايكروسوفت عن التعليق فيما لم ترد إنفيديا ولا أوبن إيه.آي بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وتواجه أوبن إيه.آي ارتفاعا في تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مع اشتداد المنافسة من غوغل التابعة لشركة ألفابت.