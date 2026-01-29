حققت الشركة أرباحا بلغت 22.77 مليار دولار، أو 8.88 دولار للسهم الواحد، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 9 بالمئة مقارنة بـ 20.84 مليار دولار، أو 8.02 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.

كما نمت الإيرادات بنسبة 24 بالمئة لتصل إلى 59.9 مليار دولار، مقارنة بـ 48.4 مليار دولار في العام الماضي.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة فاكت ست، كان المحللون يتوقعون في المتوسط أرباحا قدرها 8.21 دولار للسهم الواحد وإيرادات بقيمة 58.5 مليار دولار.

في المقابل، زادت نفقات ميتا بنسبة 40 بالمئة لتصل إلى 35.15 مليار دولار، وهي زيادة كانت الشركة قد حذرت مسبقا من أنها ستكون كبيرة هذا العام.

وبالنسبة للربع الحالي، تتوقع ميتا أن تتراوح الإيرادات بين 53.5 مليار دولار و56.5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 51.4 مليار دولار.

أما بالنسبة لعام 2026، فتتوقع الشركة أن تتراوح النفقات بين 162 مليار دولار و169 مليار دولار، مدفوعة بتكاليف البنية التحتية وتعويضات الموظفين.

وبلغ عدد موظفي ميتا 78 ألفا و865 موظفا في نهاية العام، بزيادة قدرها 6 بالمئة عن العام السابق.

وعلى إثر هذه النتائج، ارتفعت أسهم الشركة، التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقرا لها، بمقدار 27.28 دولار، أو 4.1 بالمئة، لتصل إلى 696.01 دولار في تداولات ما بعد الإغلاق.