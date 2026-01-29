وسجلت مايكروسوفت صافي أرباح للربع بلغ 30.9 مليار دولار، أو 4.14 دولار للسهم الواحد، متجاوزا بذلك توقعات وول ستريت. ولم تشمل هذه النتائج تأثير استثمارات مايكروسوفت في شركة أوبن أيه آي ، المطورة لبرنامج تشات جي بي تي.

وبحسب محللين استطلعت آراءهم مؤسسة فاكت ست ريسيرش، كان من المتوقع أن تحقق مايكروسوفت أرباحا قدرها 3.91 دولار للسهم الواحد وإيرادات بقيمة 80.31 مليار دولار للربع المذكور.

وبلغت أرباح مايكروسوفت مستوى أعلى عند 38.5 مليار دولار، أو 5.16 دولار للسهم، عند استبعاد استثماراتها في أوبن أيه آي، وهو ما يعكس ممارسة محاسبية جديدة قالت الشركة إنها ستعتمدها مستقبلا.

وتعكس هذه الاستثمارات عملية إعادة الهيكلة التي شهدتها أوبن أيه آي العام الماضي؛ إذ تملك مايكروسوفت حصة تبلغ حوالي 27 بالمئة أو ما قيمته 135 مليار دولار، في الشركة الناشئة التي تحولت من منظمة غير ربحية إلى شركة نفع عام ربحية.

ورغم أنها لم تعد المزود الحصري لخدمات الحوسبة السحابية لشركة أوبن أيه آي، وهي العلاقة التي ساعدت في تمويل النمو المبكر لشركة الذكاء الاصطناعي، ستحتفظ مايكروسوفت بالحقوق التجارية لمنتجات أوبن أيه آي حتى عام 2032.

وبلغت مبيعات قطاع الحوسبة السحابية الذي يركز على الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت 32.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بزيادة قدرها 29 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 32.4 مليار دولار.

وعلى الرغم من تخطي التوقعات، انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة تقارب 5 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق عقب صدور تقرير الأرباح.