وتمثل الأرباح التشغيلية قفزة تزيد عن الضعف مقارنة بعام 2024 وفقا لبيان تنظيمي صادر عن الشركة.

وأضافت إس كيه هاينكس أن المبيعات بلغت 97.1 تريليون وون (68.1 مليار دولار) بزيادة 46.8 بالمئة عن العام الذي سبقه.

وقد مثل ذلك مستوى قياسيا جديدا لكل من الأرباح التشغيلية والمبيعات.

وأما بالنسبة للربع الرابع من العام الماضي، فسجلت الشركة صافي دخل قدره 15.24 تريليون وون (10.68 مليار دولار) بزيادة قدرها 90.4 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت الأرباح التشغيلية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر قفزة بنسبة 137.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 19.15 تريليون وون ( 13.43 مليار دولار)، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 66.1 بالمئة إلى 32.82 تريليون وون (حوالي 23.01 مليار دولار).

وتجاوزت أرباح الربع الرابع توقعات السوق. فقد بلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي الأرباح 13.49 تريليون وون(حوالي9.46 مليار دولار)، وفقًا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس، المتخصصة في البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الشركة إنه في الربع الأخير، ارتفع الطلب على كل من منتجات HBM ورقائق الذاكرة للأغراض العامة، مما سمح لها بتحقيق نتائج ربع سنوية قياسية من خلال الاستجابة الاستباقية للسوق، مشيرة إلى أن الربح التشغيلي والمبيعات حققتا مستويات قياسية جديدة.

وأضافت أنها تخطط لإلغاء أسهم الخزينة بقيمة 12.2 تريليون وون (8.56 مليار دولار).