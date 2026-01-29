وذكرت سامسونغ في بيان أنه "من المتوقع أن يواصل ازدهار الذكاء الاصطناعي دفع ظروف السوق المواتية على مستوى الصناعة" في الربع الأول من عام 2026.

وسجلت الشركة الكورية الجنوبية أرباحا تشغيلية بلغت 20 تريليون وون (13.98 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بما يتماشى تماما مع تقديراتها، وذلك ارتفاعا من 6.49 تريليون وون في العام السابق.

وسجلت إيرادات بلغت 93.8 تريليون وون في ذلك الربع، بزيادة 24 بالمئة عن العام السابق.

وبلغ صافي الأرباح 19.64 تريليون وون، بزيادة بنسبة 153.3 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق له.

وتجاوزت هذه الأرباح توقعات السوق. فقد بلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي الأرباح 18.6 تريليون وون، وفقًا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس، المتخصصة في البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب الكورية للأنباء.

كما حقق قسم حلول الأجهزة، الذي يغطي الرقائق الإلكترونية، أرباحًا تشغيلية قياسية بلغت 16.4 تريليون وون خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مدعومًا بالمبيعات القوية لمنتجات ذاكرة درام وذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، مقارنة بـ2.9 تريليون وون سُجلت قبل عام.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الذاكرة إلى جانب الطلب القوي على المنتجات المتميزة، بما في ذلك محركات الأقراص الصلبة المخصصة للشركات، ساهما أيضًا في تحقيق هذا الأداء القياسي.

وحقق قسم تجربة الأجهزة (DX)، الذي يشمل قطاعي الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون، أرباحًا تشغيلية إجمالية بلغت 1.3 تريليون وون.

وبشكل تفصيلي، حقق قطاع الهواتف المحمولة أرباحا تشغيلية بلغت 1.9 تريليون وون، بانخفاض عن 2.1 تريليون وون في الفترة نفسها من عام 2024.

وأعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات أن قطاع الأجهزة المنزلية سجل خسارة تشغيلية قدرها 600 مليار وون، مقارنةً بربح تشغيلي قدره 200 مليار وون في الربع الأخير من عام 2024، ما يُعزى رئيسيا إلى الرسوم الجمركية العالمية.

وفي الربع الأخير، أفادت الشركة أنها أنفقت 10.9 تريليونات وون على أنشطة البحث والتطوير، ليصل إجمالي إنفاقها السنوي إلى رقم قياسي يبلغ 37.7 تريليون وون لضمان استدامة محركات النمو المستقبلية.

وبلغت قيمة استثمارات الشركة في المرافق خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 20.4 تريليون وون. وبلغ إجمالي الإنفاق لعام 2025 نحو 52.7 تريليون وون، حيث استحوذ قسم حلول الأجهزة على 47.5 تريليون وون.

وحققت الشركة صافي دخل بلغ 45.2 تريليون وون في عام 2025، بزيادة قدرها 31.2 بالمئة عن العام السابق.

ووصل الربح التشغيلي لعام 2025 إلى 43.6 تريليون وون، بزيادة بنسبة 33.2 بالمئة عن العام السابق له، وفقًا لما ذكرته الشركة. وارتفعت المبيعات السنوية بنسبة 10.9 بالمئة لتصل إلى 333.6 تريليون وون.

وتراجعت الأرباح التشغيلية السنوية في جميع قطاعات أعمال الشركة، لتتراجع عن منافستها في مجال أشباه الموصلات "إس كيه هاينكس"، لتصل إلى 47.2 تريليون وون، لأول مرة.

وتوقعت سامسونغ الحفاظ على النمو بفضل قطاع أشباه الموصلات، وسط تزايد الطلب في قطاعي الذكاء الاصطناعي والخوادم.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا أنها تخطط للاستجابة بشكل استباقي للطلب القوي على رقائق الذاكرة المتميزة لحلول الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بقطاع الهواتف المحمولة، صرحت سامسونغ للإلكترونيات بأنها تهدف إلى الريادة في قطاع الهواتف الذكية من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي، بطرازات غالاكسي إس 26 الجديدة المقرر طرحها الشهر المقبل.

وأضافت الشركة أنها ستسعى إلى تعزيز مبيعات الأجهزة المنزلية عن طريق اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتركيز على المنتجات المتميزة.

وأشارت شركة سامسونغ للإلكترونيات، في الوقت نفسه، إلى استمرار التحديات التجارية في عام 2026 نتيجةً لعدم اليقين بشأن سياسات الرسوم الجمركية العالمية والوضع الجيوسياسي.

وأوضحت الشركة أنها ستتغلب على هذه التحديات من خلال الاستفادة مما وصفته بـ"الحل الشامل" لصناعة الرقائق، والذي يوفر باقة متكاملة من خدمات إنتاج أشباه الموصلات، تشمل جميع المراحل بدءا من التصنيع وحتى التغليف.

وقالت الشركة في بيان لها: "ستواصل سامسونغ للإلكترونيات جهودها للحفاظ على استقرار أعمالها مع التركيز على الربحية، مع مراقبة دقيقة لحالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية، مثل الرسوم الجمركية العالمية".

وأضافت أنها ستوزع أرباحًا استثنائية بقيمة 1.3 تريليون وون، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح للربع الرابع إلى 3.7 تريليونات وون. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 نحو11.1 تريليون وون.