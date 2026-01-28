وردا على سؤال من شبكة CNBC عما إذا كانت الولايات المتحدة تتدخل لدعم الين، قال بيسنت "بالتأكيد لا".

وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم فعل ذلك، قال بيسنت "ليس لدينا ما نقوله بخلاف أننا نتبع سياسة الدولار القوي".

تراجع الين بعد هذه التصريحات، وانخفض بنحو 0.7 بالمئة إلى مستوى 153.34 ينا بحلول الساعة 10:37 صباحًا في نيويورك. وكانت التكهنات قد تصاعدت الجمعة بشأن احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى الحكومة اليابانية في بيع الدولار مقابل الين، وذلك عقب تقارير عن ما يُسمّى فحوصات أسعار على زوج العملة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي يعمل وكيلاً لوزارة الخزانة.

وقال بيسنت: "لطالما اتبعت الولايات المتحدة سياسة الدولار القوي — لكن سياسة الدولار القوي تعني توفير الأساسيات الصحيحة"، وأضاف: "إذا كانت سياساتنا قوية، فالأموال ستتدفق إلى الداخل".

وجاءت تصريحات بيسنت بعد يوم واحد من إعلان الرئيس دونالد ترامب من جهته أنه مرتاح لتراجع الدولار الأخير. فحين سُئل عمّا إذا كان قلقًا بشأن هذا الانخفاض، قال ترامب للصحفيين: "لا، أعتقد أن الأمر رائع."

كما قال: "أعتقد أن قيمة الدولار — انظروا إلى حجم الأعمال التي ننجزها. الدولار في وضع ممتاز."

وقد أسهمت تصريحات ترامب في هبوط مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 1.1 بالمئة أمس الثلاثاء. وبعد تصريحات بيسنت، ارتفع المؤشر بنسبة 0.5 بالمئة خلال اليوم ذاته.

وقال بيسنت: "أعتقد أنه مع الرئيس ترامب، ومع مشروع القانون الكبير الجميل، ومع سياساتنا التنظيمية، نحن نجعل من الولايات المتحدة أفضل مكان لبناء أعمالك، مع يقين ضريبي، ويقين تنظيمي، ويقين في مجال الطاقة."

كما أشار بيسنت إلى أن انخفاض العجز التجاري الأميركي ينبغي أن يؤدي تلقائيًا إلى تعزيز قوة الدولار بمرور الوقت.