وقال برايان ديكس المدير المالي للشركة "فيما يتعلق بالتكاليف المتغيرة، نتوقع تقليص عدد الوظائف التشغيلية بما يصل إلى 30 ألف وظيفة. وسيتحقق ذلك من خلال التقاعد الطبيعي، ونتوقع أيضا تقديم برنامج تقاعد طوعي ثان لسائقي الشاحنات بدوام كامل."

وأضاف أن يو بي إس تسعى أيضًا لإغلاق 24 مبنى خلال النصف الأول من العام، وتدرس إمكانية إغلاق مبانٍ إضافية لاحقا.

وفي بيان رسمي قدمته الشركة في أكتوبر الماضي، أفادت بأنها شطبت حوالي 34 ألف وظيفة تشغيلية، وأغلقت العمليات اليومية في 93 مبنى مستأجرا ومملوكا لها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. كما أعلنت الشركة تسريح حوالي 14 ألف موظف، معظمهم من الإدارة.

بحسب بيانات شركة فاكت سيت لخدمات البيانات توظف شركة يو.بي.إس حوالي 490 ألف عامل.

في أبريل، أعلنت يو.بي.إس سعيها لشطب حوالي 20 ألف وظيفة وإغلاق أكثر من 70 منشأة، في إطار خفضها الكبير لشحنات أمازون التي تتعامل معها.

وكانت الشركة قد صرحت في يناير 2025 أنها توصلت إلى اتفاق مع أمازون، أكبر عملائها، لخفض حجم الشحنات بنسبة تزيد عن 50 بالمئة بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة النقل الأميركية كارول تومي، خلال مؤتمر عبر الهاتف، إنه بحلول نهاية عام 2025، خفضت يو.بي إس حجم شحنات أمازون في شبكتها بحوالي مليون قطعة يوميا.

وأضافت تومي: "نحن في الأشهر الستة الأخيرة من خطتنا التدريجية لخفض حجم الشحنات مع أمازون، ونعتزم خلال عام 2026 خفض مليون قطعة أخرى يوميا، مع مواصلة إعادة هيكلة شبكتنا".