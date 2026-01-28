كما تحدثت ASML عن خطط لخفض عدد موظفيها بواقع 1700 موظف تقريبا أي نحو 4 بالمئة من قوتها العاملة.

ويأتي النمو رغم القيود التي فرضتها الحكومة الهولندية على صادرات الآلات التي يمكن أن تستخدم لصناعة الرقائق التي يمكن دمجها في أنظمة الأسلحة.

وينظر إلى التدابير التي تم الإعلان عنها مبدئيا في 2023 وجرى توسيعها لاحقا، على أنها ضمن سياسة أمريكية تهدف إلى الحد من وصول الصين لمثل تلك التقنية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف فوكيه في بيان "في الشهور الماضية، شارك الكثير من عملائنا تقييما أكثر إيجابية بشكل ملحوظ لوضع السوق على المدى المتوسط، استنادا إلى توقعات أكثر قوة لاستدامة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي".