ويمثل ذلك تحولا في موقف بكين، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية.

وقالت المصادر، إن شركات بايت دانس وعلي بابا وتينسنت حصلت على موافقة على شراء أكثر من 400 ألف من رقائق إتش 200 إجمالا، مع انتظار شركات أخرى الآن للحصول على الموافقات.

ولا تمنح الحكومة الصينية الموافقات إلا بشروط، وأفادت المصادر بأن هذه الشروط لا تزال قيد الدراسة.

وأفاد مصدر خامس بأن التراخيص تقييدية إلى حد كبير، وأن العملاء لم يبدأوا بعد بتحويل الموافقات إلى طلبات شراء.

وذكرت المصادر إن الموافقة صدرت خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، للصين هذا الأسبوع.

ولم ترد وزارتا الصناعة والتجارة الصينيتان ولا إنفيديا بعد على طلبات من وكالة رويترز للتعليق. كما لم ترد أي من شركات بايت دانس وعلي بابا وتينسنت.

وبرزت رقائق إتش 200، وهي ثاني أقوى رقائق ذكاء اصطناعي من إنفيديا، في محور توتر العلاقات الأميركية الصينية. وعلى الرغم من الطلب القوي من الشركات الصينية وموافقة الولايات المتحدة على التصدير، فقد شكل تردد بكين في السماح بالاستيراد عقبة أمام ذلك.

وتشير الموافقة إلى أن بكين تعطي الأولوية لاحتياجات شركات الإنترنت الصينية الكبرى، التي تنفق مليارات الدولارات لبناء مراكز البيانات اللازمة لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ومنافسة نظيراتها الأميركية، بما في ذلك أوبن إيه.آي.