وتخضع المبادرة حالياً لمرحلة إثبات المفهوم، حيث يتم تطبيقها في دائرة الأراضي والأملاك بدبي التابعة لحكومة دبي، بما يتيح للعملاء إجراء المدفوعات بسهولة من خلال التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه أو كف اليد، دون الحاجة إلى البطاقات أو الأجهزة الذكية.

وتعتمد هذه التقنية على حلول "نتورك إنترناشيونال"، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم من شركة "PopID".

وفي تعليق له على المبادرة، صرح سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي الإماراتي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: "يؤكد مصرف الإمارات المركزي التزامه الراسخ بدعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في الدولة. وتعد حلول الدفع البيومترية خطوة استراتيجية نحو توفير تجارب دفع أكثر آماناً وسلاسة، وترسيخ معايير جديدة للثقة والمرونة في المعاملات المالية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد رقمي رائد قائم على الابتكار."

من جانبه، قال مراد جاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال: "تفتخر شركة نتورك إنترناشيونال عبر تعاونها الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي بدورها الريادي في مجال المدفوعات البيومترية بهدف بناء منظومة مدفوعات مستقبلية. وأضاف: "تمثل المدفوعات البيومترية خطوة متقدمة في مسيرة التحول نحو التجارة الرقمية، إذ تجمع بين الراحة والأمان والكفاءة. ونود هنا أن نشكر المصرف المركزي على رؤيته القيادية وشراكته الموثوقة، فيما نواصل دعم جهود الدولة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي."