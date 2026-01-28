وأضاف البنك في بيان للبورصة الكويتية أن صافي أرباحه السنوية ارتفع خمسة بالمئة إلى 632.11 مليون دينار في 2025، مقارنة مع 601.8 مليون دينار في 2024.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 14 فلسا لكل سهم بنهاية سنة 2025، بخلاف عشرة فلوس تم توزيعها في النصف الأول، بإجمالي 24 فلسا للسهم خلال عام 2025 بالإضافة إلى سبعة أسهم منحة مجانية لكل مئة سهم.