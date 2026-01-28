أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الأربعاء، إن صافي أرباحه في الربع الرابع من عام 2025 ارتفع بنحو 17.3 بالمئة إلى 139.42 مليون دينار (457.56 مليون دولار)، مقارنة بنحو 118.87 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعا بنمو إيرادات التشغيل.
وأضاف البنك في بيان للبورصة الكويتية أن صافي أرباحه السنوية ارتفع خمسة بالمئة إلى 632.11 مليون دينار في 2025، مقارنة مع 601.8 مليون دينار في 2024.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 14 فلسا لكل سهم بنهاية سنة 2025، بخلاف عشرة فلوس تم توزيعها في النصف الأول، بإجمالي 24 فلسا للسهم خلال عام 2025 بالإضافة إلى سبعة أسهم منحة مجانية لكل مئة سهم.