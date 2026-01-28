وقد حصلت الشركة على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فيما يُتوقع حصولها على الموافقات التنظيمية الهندية قبيل موعد افتتاح الفرع المقرر في النصف الثاني من عام 2026.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة للنمو الدولي، وترتبط بنحو وثيق بدخولها مؤخراً إلى السوق السعودية. كما من المتوقع أن يسهم فرع الهند في تنويع الإيرادات وتعزيز قدرة الشركة على دعم عملائها في واحدة من أعلى الأسواق نمواً.

وتواصل الإمارات والهند تعزيز شراكتهما الاقتصادية، مع التزامهما بمضاعفة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك بالاستناد إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة عام 2022. وسيكون لفرع الشركة في الهند دوراً محورياً في تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: " في خطوة تعكس طموح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في التوسع العالمي وتعزيز حضورها في الأسواق ذات النمو المرتفع وذلك لارتباط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بعلاقات متميزة وطويلة الأمد قوامها التجارة والثقة المتبادلة والطموح المشترك. ويأتي افتتاح فرع الشركة في الهند ليعكس عمق هذه العلاقة ويسهم في تعزيزها، إلى جانب مواصلة تحقيق أهدفنا في النمو العالمي. وبصفتنا إحدى أكبر شركات التأمين الرائدة في الإمارات، فإن نمونا الدولي من شأنه يعزز تواصلنا مع العملاء في واحدة من أكثر الأسواق حيوية في العالم."

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يؤكد تأسيسنا لهذا الفرع الدولي في مدينة جيفت التزامنا طويل الأمد بدعم عملائنا وشركائنا في الهند. كما سيعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والهند، نظراً لما تتمتع به مدينة جيفت من أهمية متزايدة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتأمين وإعادة التأمين. وسيعزز فرع الشركة الجديد في الهند، إلى جانب شركة متكاملة للتأمين التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين المملكة العربية السعودية، قدرتنا على خدمة شبكتنا المتنامية من العملاء والشركاء التجاريين، مما يتيح لنا اتخاذ قرارات أسرع، وتوفير طاقات مخصصة، وتحقيق قدرات عالمية أوسع."

تقدم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خدمات التأمين وإعادة التأمين حول العالم، وتملك حالياً مكاتب لها في الإمارات والسعودية والمملكة المتحدة، إلى جانب فرع الهند المقرر ضمه عند افتتاحه قريباً إلى هذه الشبكة.