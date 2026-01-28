وهذا المبلغ الذي ذكرته الصحفية أن الشركة تستهدف جمعه هو مثلي ما ورد في تقارير سابقة ويجعل إدراج الشركة المتخصصة في الصواريخ والأقمار الصناعية هو الأكبر في التاريخ بعد الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية بقيمة 29 مليار دولار في عام 2019.

وأضافت الصحيفة أن بريت جونسن، المدير المالي لسبيس إكس، يجري محادثات واتصالات عبر زوم مع المستثمرين المباشرين الحاليين منذ منتصف ديسمبر لاستكشاف فرص إجراء الطرح العام الأولي في منتصف عام 2026.

وكانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي أن سبيس إكس تستعد للاستعانة بأربعة من بنوك وول ستريت للقيام بأدوار قيادية في طرحها الأول في السوق.