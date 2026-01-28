وحذر المحللون من أن ضعف الصادرات قد يؤدي إلى خفض توقعات الحكومة للناتج المحلي الإجمالي عن نسبة النمو المتوقعة السابق إعلانها في الخريف والبالغة 1.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المقرر أن ينشر التقرير الساعة 1430 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا (1330 بتوقيت غرينتش).

وسجلت ألمانيا نموا طفيفا بمعدل 0.2 بالمئة خلال العام الماضي بعد عامين متتاليين من الركود.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبة التعافي من صدمات جائحة كورونا والحرب الروسية ضد أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة والتضخم.

ودعت رايش إلى إصلاحات في النظام الضريبي ونظام الضمان الاجتماعي وسوق العمل لتعزيز النمو، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد منذ توليه منصبه في مايو 2025.