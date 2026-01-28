أصدر مورغان ستانلي، الأربعاء، تقريراً حديثا بعنوان "قطاع الكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسمدة ما زالت تتفوق على البتروكيماويات"، أشار فيه إلى أن فيرتيغلوب هي أفضل فرصة استثمارية لديه في قطاع الأسمدة (بتوصية Overweight مع سعر مستهدف 3.1 درهم ما يعادل ارتفاعاً متوقعا بنحو 15 بالمئة.
لماذا تراهن المؤسسات الدولية على "فيرتيغلوب"؟
استند التقرير في تفاؤله تجاه الشركة إلى 3 محاور رئيسية:
- محفزات نمو قوية مدفوعة بمبادرات تحسين تكاليف التصنيع، وتحقيق وفورات التكامل مع أدنوك، إضافة إلى التوسع في محفظة منتجات النيتروجين.
- جاذبية التقييم، حيث تمتلك الشركة أدنى مضاعف EV/EBITDA ضمن تغطية القطاع (بمعدل متوقع يقارب 8 مرات مقابل متوسط يقارب 10 مرات لدى الشركات المُناظرة).
- نظرة إيجابية للربع الرابع 2025، مع توقع وصول أحجام إنتاج اليوريا إلى نحو 1.3 مليون طن (+4.5% على أساس فصلي)، بالرغم من تسجيل هوامش ربحية أقل نسبيًا.
تأتي نظرة "مورغان ستانلي" الإيجابية لتعزز ثقة المؤسسات المالية الكبرى، حيث سبق وأن قام بنك أوف أميركا قبل أسبوعين بترقية توصيته للسهم إلى "شراء"، مدرجاً "فيرتيغلوب" ضمن قائمة أفضل 10 أسهم في الأسواق الناشئة لعام 2026.