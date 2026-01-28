أصدر مورغان ستانلي، الأربعاء، تقريراً حديثا بعنوان "قطاع الكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسمدة ما زالت تتفوق على البتروكيماويات"، أشار فيه إلى أن فيرتيغلوب هي أفضل فرصة استثمارية لديه في قطاع الأسمدة (بتوصية Overweight مع سعر مستهدف 3.1 درهم ما يعادل ارتفاعاً متوقعا بنحو 15 بالمئة.