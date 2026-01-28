أرباح سنوية تنمو بأكثر من 23 بالمئة

ارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي بنك أبوظبي الأول إلى 21.11 مليار درهم (حوالي 5.75 مليار دولار) في عام 2025، مقارنة بـ 17.06 مليار درهم في عام 2024، مسجلًا نموًا سنويًا بنحو 23.8 بالمئة.

كما صعد الربح قبل الضريبة إلى 25.2 مليار درهم، مقابل 19.9 مليار درهم في العام السابق، بنمو سنوي بلغ نحو 26.6 بالمئة.

وارتفعت ربحية السهم إلى 1.85 درهم، مقارنة بـ 1.48 درهم في 2024، ما يعكس تحسن العائد للمساهمين.

نمو قوي في الإيرادات التشغيلية

سجلت الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 36.68 مليار درهم خلال 2025، مقارنة بـ 31.63 مليار درهم في 2024، مدفوعة بنمو الأنشطة غير المعتمدة على الفوائد. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.2 بالمئة، ليبقى أعلى من المستهدفات متوسطة المدى للمجموعة.

وتعليقاً على النتائج، قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: "تجسّد نتائج بنك أبوظبي الأول للعام المالي 2025 مسيرة أعوام من النجاح المتواصل لجهود البنك في التوسُّع في محفظة أعماله، وتعزيز مرونته، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ممَّا أسهم في ترسيخ مكانة المجموعة كإحدى المؤسَّسات الرائدة في القطاع. وقد نجح البنك في توسيع نطاق أعماله، وزيادة ربحيَّته، وترسيخ دوره كبنك عالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بفضل كفاءة آليات التنفيذ المحكمة، مؤكداً بذلك التزام المجموعة الدؤوب بدعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات والاستثمار المتواصل في مبادرات التكنولوجيا والابتكار، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

كما يواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز حضوره وانتشاره في كبرى الأسواق العالمية، مرتكزاً على قوة وصلابة اقتصاد دولة الإمارات، بما يُسهم في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار التي تربط الدولة بممرات النمو الاقتصادي العالمية وترسّخ مكانتها كمركز مالي واقتصادي عالمي رائد.

وبالتطلع نحو المستقبل، سيواصل بنك أبوظبي الأول دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرتكزاً على مكانته كمؤسَّسة مالية موثوقة، مع الاستفادة المُثلى من محفظة أعماله ومرونته، مستهدفاً تحقيق نمو مستدام وقيمة ملموسة على المدى الطويل".

من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يختتم بنك أبوظبي الأول العام المالي 2025 محققاً أداءً قوياً، حيث بلغت إيرادات المجموعة 36.68 مليار درهم ووصل صافي الأرباح إلى 21.11 مليار درهم، مما يبرز قوة محفظة الأعمال لدى البنك واستراتيجيته المنهجية على مدار العام. كما حافظت عوائد البنك على متانتها على نطاق واسع، ولا سيّما مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 19.2 بالمئة، متجاوزاً بذلك المستهدفات متوسطة المدى، وهو ما يعزّز مكانة بنك أبوظبي الأول على مستوى الربحية بين أبرز البنوك المصنفة على درجة (AA-) عالمياً".

وأضافت: "أثمر هذا الأداء المستدام عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي 2025، بإجمالي توزيعات 8.84 مليار درهم، تعدّ الأعلى في تاريخ البنك. وقد واصل بنك أبوظبي الأول، بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز مكانته القيادية محلياً بدعمه لأهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وتوطيد شبكة علاقاته مع العملاء. واستثمر هذه الريادة المحلية في توسيع محفظة أعماله على الصعيد الدولي، ممَّا ساعده على تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار عبر أكثر من 20 سوقاً عالمية. كما ساهم التنوّع في محفظة أعمال البنك في تحقيق نمو واسع النطاق، مدعوماً بالتفاعل القوي مع العملاء والإدارة الفعالة للميزانية العمومية".

وأشارت الرستماني إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في مسيرة البنك نحو التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتوسُّع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل والتقدم السريع في مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي لدى البنك، ممَّا أسهم في تحقيق تحسينات ملموسة على مستوى الإنتاجية، وجودة القرارات المتخذة، والارتقاء بتجربة العملاء.

واختتمت قائلة "إنّ بنك أبوظبي الأول يستهل عام 2026 بزخم قوي ورؤية استراتيجية واضحة، وسيواصل تسخير الجهود من أجل توفير قيمة مستدامة للمساهمين، ودعم النمو الحيوي والتنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتوفير فرص جذابة للعملاء عبر أهم الممرات الاقتصادية العالمية".

وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "سجّل بنك أبوظبي الأول أداءً مالياً قوياً خلال العام المالي 2025، بما يعكس صلابة واستدامة نموذج الربحية لدى البنك، لاسيّما مع تحقيق مستويات قياسية من الإيرادات وصافي الأرباح، وذلك بفضل القاعدة المتنوعة لمصادر الدخل، والهوامش المرنة، والإدارة الرشيدة للميزانية العمومية. وقد ساهم هذا الأداء القوي في المحافظة على العوائد في مستوى فاق المستهدفات متوسطة المدى.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 20.32 مليار درهم، مدفوعاً بنمو مزدوج الرقم في حجم المعاملات، فيما ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 36 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 16.35 مليار درهم، مشكّلة 45 بالمئة من إيرادات المجموعة.

وساهمت القفزة في صافي أرباح الاستثمارات والمشتقات، التي تجاوزت 11.55 مليار درهم مقارنة بـ 5.4 مليارات درهم في العام السابق، في دعم النمو القوي للإيرادات.

وواصل البنك بتوسيع مصادر الدخل من خلال تطوير حلول مبتكرة وتعزيز قدرات البيع المتبادل. وارتفعت الرسوم والعمولات بنسبة 28 بالمئة مقارنةً مع العام الماضي ، مدفوعة باستمرار الزخم في أنشطة توليد وتنفيذ الصفقات، إلى جانب الاستفادة من قوة تدفقات التجارة. كما برزت الرسوم المرتبطة بإدارة الأصول والخدمات الاستشارية كعامل إضافي في النمو المتصاعد.

كما ساهم التفاعل القوي مع العملاء والتموضع الأمثل في الأسواق العالمية في ارتفاع الإيرادات من صرف العملات الأجنبية والاستثمار بنسبة 40 بالمئة، مقارنةً مع العام الماضي، مدعوماً بأحجام قياسية من معاملات وأسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الأداء المتميّز على صعيد الاستثمارات وحلول التمويل.

وعلى مستوى الميزانية العمومية للمجموعة، بلغ إجمالي الأصول 1.40 تريليون درهم، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة مع العام الماضي. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 616 مليار درهم،في ظلّ مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستفادة من مكانته الرائدة في دولة الإمارات، وحضوره العالمي الواسع، لدعم نمو تدفقات رأس المال عبر الممرات الرئيسية والأسواق ذات الأولوية. وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 841 مليار درهم.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة إجمالي القروض غير العاملة 2.2 بالمئة، وهو أدنى مستوى في تاريخ المجموعة. كما حافظ رأس المال والسيولة على مستويات أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 13.3 بالمئة، ونسبة تغطية السيولة 154 بالمئة في نهاية العام. ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على أحد أقوى ملفات التصنيف الائتماني المجمعة في المنطقة (AA-) أو ما يعادلها.

ودائع العملاء تتجاوز 840 مليار درهم

واصلت ودائع العملاء تسجيل نمو ثابت، إذ بلغت 840.77 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 782.38 مليار درهم في نهاية 2024، بزيادة سنوية قدرها 7.5 بالمئة.

وجاء النمو مدفوعًا بارتفاع ودائع القطاع الخاص والشركات إلى 404.01 مليارات درهم، بنمو سنوي بلغ نحو 27 بالمئة، إلى جانب نمو ودائع الأفراد إلى 142.78 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 11.5 بالمئة، ما عزز قاعدة التمويل المستقرة للبنك.

تدفقات نقدية قوية وتعزيز السيولة

حقق البنك صافي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 42.73 مليار درهم خلال 2025، مقارنة بصافي استخدام نقدي في 2024، ما يعكس تحسن جودة الأرباح وقدرة البنك على توليد السيولة.

وارتفع النقد وما في حكمه إلى 291.32 مليار درهم بنهاية 2025، مقارنة بـ 235.83 مليار درهم في نهاية العام السابق، بنمو سنوي تجاوز 23 بالمئة.

توزيع أرباح أعلى للمساهمين

وأقر البنك توزيعات أرباح عن عام 2025 بقيمة 8.29 مليارات درهم، مقارنة بـ 7.84 مليارات درهم عن عام 2024، ما يعكس الثقة في قوة المركز المالي واستدامة الأداء.

أهمّ مؤشرات السنة المالية 2025

الكفاءة في التنفيذ والتفاعل القوي مع العملاء يسهمان في تحقيق نمو مضاعف في الإيرادات عبر جميع قطاعات الأعمال:

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 11.79 مليار درهم، مدفوعة بزيادة بنسبة 29 بالمئة في الإقراض، مقارنة مع العام الماضي، وذلك بفضل نجاح تنفيذ العديد من المعاملات البارزة في دولة الإمارات والأسواق العالمية. كما حافظ البنك على صدارته في الجداول الدورية للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، وساهم في تمكين عملائه من جمع 330 مليار درهم عبر منصات أسواق الأسهم وأسواق الديون، بزيادة قدرها 23 بالمئة. كما سجّل قطاع الأسواق العالمية مستويات قياسية في حجم المعاملات، مدعوماً بنشاط تدفق العملاء ووفرة فرص البيع المتبادل وتقلبات الأسواق.

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 6.40 مليار درهم، مدفوعة بالاستقطاب المتزايد للعملاء في العديد من الأسواق، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وآسيا. كما عزّز القطاع حصته السوقية من خلال توطيد شبكة العلاقات مع العملاء، وتحسين تجارة التبادل، وزيادة انتشار المنتجات، مع الحفاظ على الريادة في الخدمات المصرفية للمعاملات التي شهدت نمواً مزدوج الرقم مقارنة مع العام الماضي.

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 12.65 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة نشاط العملاء في القطاعات الرئيسة. وسجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً بنسبة 16 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي، بإضافة 25 مليار درهم، فيما ارتفعت الموجودات الخاضعة للإدارة بنسبة 28 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي، نتيجة الزيادة في التدفقات الواردة. كما عزز القطاع عروضه الاستثمارية من خلال الشراكات التي عُقدت مؤخراً مع شركة "أموندي"، مدير إدارة الموجودات الرائد في أوروبا، وشركة "تي. رو برايس"، المؤسَّسة العالمية الرائدة في مجال إدارة الموجودات، ممَّا يُسهم في توسيع نطاق وصول العملاء إلى حلول استثمارية عالمية.

تمكين تدفقات رؤوس الأموال والتجارة العابرة للحدود عبر شبكة بنك أبوظبي الأول العالمية:

واصلت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء قوي ، مع نمو محفظة القروض بنسبة 35 بالمئة ومحفظة الودائع بنسبة 25 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي، بفضل شبكة البنك العالمية التي تضم أكثر من 20 سوقاً.

، مع نمو محفظة القروض بنسبة 35 بالمئة ومحفظة الودائع بنسبة 25 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي، بفضل شبكة البنك العالمية التي تضم أكثر من 20 سوقاً. ساهمت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول بنسبة 19 بالمئة في إيرادات السنة المالية 2025 ، مدعومة بارتفاع نشاط العملاء الذي عزَّز تدفقات رؤوس الأموال والتجارة العابرة للحدود.

، مدعومة بارتفاع نشاط العملاء الذي عزَّز تدفقات رؤوس الأموال والتجارة العابرة للحدود. واصل البنك تعزيز زخمه الإقليمي عبر إطلاق عملياته في تركيا ومدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية "جيفت سيتي"، وإنجاز معاملات بارزة في نيجيريا، وتحقيق تقدم ملموس في الانتهاء من إجراءات تأسيس الكيان التابع في فرنسا.

تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بتجربة العملاء عبر محفظة الأعمال:

اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة لتعزيز الإنتاجية، من خلال إتاحة برنامج "مايكروسوفت كوبايلت Microsoft Copilot" لجميع الموظفين، وإطلاق أكثر من 1,000 وكيل ذكاء اصطناعي.

ترسيخ ثقافة التعلّم المستمر عبر برامج تدريبية منظمة، ومشاركة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، والدمج الفعّال لأدواته في سير العمل اليومي مدعوماً بنمو عدد الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء على نطاق واسع، حيث يواصل بنك أبوظبي الأول إحراز تقدم ملموس في أكثر من 30 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المجموعة، تشمل مجالات التداول، والمدفوعات، وعمليات خدمة العملاء، والامتثال، والهندسة التقنية محققا نتائج ملموسة قابلة للقياس على صعيد الإنتاجية والكفاءة وتجربة العملاء.

بناء بنية تقنية أساسية قوية، من خلال دمج أكثر من 90 بالمئة من البيانات المهيكلة للبنك ضمن منصة حديثة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل.

تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات الرائدة، بما يسرّع وتيرة التنفيذ ويدعم أجندة دولة الإمارات الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

إرساء حوكمة متينة للذكاء الاصطناعي عبر مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي، مدعومة بإطار حوكمة يضمن الاستخدام المسؤول والفعّال للتقنيات المتقدمة.

الأسس القوية والريادة في مجال التمويل المستدام