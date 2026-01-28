جاء ذلك في استعراض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري لمؤشرات التجارة الخارجية لبلاده خلال عام 2025، موضحا أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 17 بالمئة لتسجل حوالي 48.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن الواردات بلغت حوالي 83 مليار دولار، بينما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9 بالمئة ليسجل نحو 34.45 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

ولفت إلى الارتفاع الكبير في صادرات الذهب خلال عام 2025 لتصل إلى 7.6 مليار دولار، في مؤشر يعكس تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المرتفعة في هيكل الصادرات.

وأكد أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا، وتحسين مؤشرات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.