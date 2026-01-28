انتقلت أوروبا سريعاً نحو الغاز الطبيعي المسال الأميركي، الذي أصبح اليوم شرياناً حيوياً يربط القرار الأوروبي بالقدرة الأميركية على التسعير والإمداد وتوقيت الضخ.

ورغم أن هذا التحول جاء كاستجابة طارئة لتداعيات الحرب، فإنه في الوقت نفسه شكل نقطة قوة جديدة للولايات المتحدة، تمنحها نفوذاً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق في أوروبا.

فرضت هذه التطورات أسئلة استراتيجية جوهرية حول استقلال القرار الأوروبي، وأكدت هشاشة الموقف الجماعي أمام الضغوط الأميركية.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه:

مع تزايد اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الأميركي، يتزايد نفوذ ترامب.

أثار التوتر بشأن غرينلاند مخاوف من أن إدارة ترامب قد تحول صناعة النفط والغاز الأميركية إلى وسيلة للضغط على أوروبا.

يوضح التقرير أنه عند بدء الحرب في أوكرانيا في 2022 حاولت روسيا أيضاً الضغط على أوروبا بتقليص تدفقات الغاز الطبيعي. لكن زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال، ومعظمها من الولايات المتحدة، ساعدت في تخفيف الضغط.

ويقول المحللون إن التوترات الكامنة بين القادة في واشنطن وبروكسل قد تحول اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الأميركي إلى نقطة ضغط سياسي مماثلة.

ونقل التقرير عن هينينغ غلويستين، المدير الإداري لشؤون الطاقة في مجموعة أوراسيا، وهي شركة أبحاث المخاطر السياسية، قوله: "لقد استبدلنا اعتمادًا هائلاً بآخر.. كان ذلك يبدو جيداً قبل ثلاث سنوات، لكنه الآن ليس كذلك".

يُعدّ الاعتماد على استيراد كميات كبيرة من الطاقة أحد نقاط الضعف الاستراتيجية لأوروبا.

كان الغاز الطبيعي الروسي مصدراً رئيسياً للطاقة في القارة قبل الحرب، ففي عام 2019، على سبيل المثال، شكّل الغاز الروسي أكثر من نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز.

انخفضت كميات الغاز الروسي الهائلة التي كانت تتدفق عبر خطوط الأنابيب في أوكرانيا وبولندا وتحت بحر البلطيق بشكل حاد في أعقاب الحرب. وارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما شكل ضغطاً على المستهلكين والصناعات والحكومات.

تدخلت الولايات المتحدة لإنقاذ الموقف. قامت ناقلات النفط التي تم تحميلها في المحطات الأميركية بنقل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى الموانئ الأوروبية في هولندا وفرنسا وبلجيكا، من بين وجهات أخرى، مما ساعد على استبدال الوقود الروسي وتهدئة الأسواق.

في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة مورداً متواضعاً للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث بلغت حصتها حوالي 5% من الواردات في أواخر عام 2019، لكنها نمت منذ ذلك الحين، حيث توفر أكثر من ربع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025.

والآن، يتزايد القلق في أوروبا من أن يستغل ترامب النفوذ القوي الذي اكتسبته الولايات المتحدة في صناعة النفط والغاز كسلاح لمحاولة إجبار الدول الأخرى.

السياسات الأميركية

من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الخطأ الجوهري الذي ارتكبته دول الاتحاد الأوروبي يتمثل في انسياقها خلف السياسات الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، الأمر الذي دفعها إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

هذه العقوبات أدت إلى انقطاع إمدادات الغاز والنفط الروسي، التي كانت دول الاتحاد الأوروبي تحصل عليها بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وكذلك مقارنة بأسعار الغاز والنفط المستورد من الولايات المتحدة الأميركية، والتي تُعد أعلى تكلفة من حيث الإنتاج والسعر.

هذا التحول تسبب في أزمات اقتصادية داخل دول الاتحاد الأوروبي، تمثلت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار الطاقة، والمواد الكيميائية، والمنتجات الزراعية، فضلًا عن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء، ما شكّل ضغطًا اقتصاديًا واضحًا على الحكومات والمجتمعات الأوروبية.

ويشير إلى أن هذه الأزمة باتت تمثل ورقة ضغط حقيقية على الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، مؤكداً أنه إذا أرادت الدول الأوروبية التخلص من هذه الورقة، فعليها التوجه تدريجياً نحو تطبيع العلاقات مع موسكو، والعودة إلى استيراد المنتجات الروسية.

ويختتم حديثه بالقول إن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في سياساتها الحالية، التي يرى أن نتائجها تصب في اتجاه إضعاف الاتحاد الأوروبي، رغم كونه أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة الأميركية.

إعادة تقييم

ووفق تقرير لـ "بلومبيرغ"، فإن التوترات في غرينلاند تدفع أوروبا إلى إعادة تقييم اعتمادها على الغاز الأميركي.

حذرت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، من الاعتماد "بشكل مفرط" على واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركية في الوقت الذي يسعى فيه التكتل إلى تنويع سلة الطاقة الخاصة به.

وأضافت: "نعلم أننا لا نستطيع الاعتماد على الغاز الروسي، وأنه يجب علينا الانتباه إلى عدم الاعتماد كثيراً على الغاز الأميركي".

تداعيات الحرب

من جانبه، يرى خبير العلاقات الدولية أبو بكر الديب، أن:

تزايد اعتماد أوروبا على الغاز الأميركي لم يعد مجرد تحول في مصادر الطاقة أو استجابة مؤقتة لتداعيات الحرب في أوكرانيا، إنما بات يمثل ركيزة أساسية في إعادة تشكيل ميزان القوة عبر الأطلسي، وأداة سياسية واقتصادية ذات تأثير تراكمي يمتد إلى ملفات السيادة والأمن والاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.

أوروبا، منذ تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، لم تنتقل إلى مرحلة الاستقلال الطاقوي، بل أعادت توجيه تبعيتها نحو الولايات المتحدة، وإنْ بصيغة مختلفة شكلياً. فالغاز المسال الأميركي تحوّل إلى شريان حيوي يربط القرار الأوروبي بالقدرة الأميركية على التسعير، والإمداد، وتوقيت الضخ، ما منح واشنطن نفوذاً غير مسبوق في معادلة أمن الطاقة الأوروبي.

هذا الواقع يمنح شخصيات براغماتية مثل دونالد ترامب هامشاً واسعاً لاستثمار هذا الاعتماد الأوروبي المتنامي، ليس عبر الدبلوماسية التقليدية، بل من خلال منطق المقايضة المباشرة. فالغاز، وفق هذا المنطق، لا يُطرح كسلعة فقط، بل كضمانة أمنية غير معلنة، ما يطرح تساؤلاً أوروبياً جوهرياً حول “الثمن السياسي غير المكتوب” لاستمرارية الإمدادات واستقرار الأسواق.

وفيما يتعلق بملف أوكرانيا، يرى الديب أن اعتماد أوروبا على الغاز الأميركي يحدّ من قدرتها على معارضة أي توجه أميركي لإعادة رسم مسار الحرب أو الدفع نحو تسوية سياسية سريعة تخدم المصالح الأميركية أولاً، منبهاً لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن أي توتر مع واشنطن قد ينعكس فوراً على أسواق الطاقة، سواء عبر اضطراب الإمدادات أو ارتفاع التكاليف، ما يجعل الموقف الأوروبي أكثر هشاشة وأقل قدرة على المناورة.

كما يربط الديب بين ملف الطاقة والطموحات الأميركية في القطب الشمالي، معتبراً أن قضية غرينلاند تمثل بعداً استراتيجياً مكملاً لإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي في الطاقة والمعادن النادرة والممرات البحرية. ويؤكد أن اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الأميركي يقلل من قدرتها على معارضة التمدد الأميركي في هذه المنطقة الحساسة.

ويحذر من أن أوروبا لا تمتلك حتى الآن استراتيجية متكاملة للخروج من دائرة الاعتماد، بل تكتفي بإدارة هذا الواقع تحت شعار "التنويع"، رغم أن الواقع يعكس استبدال تبعية بأخرى. ويضيف أن هذا الاعتماد يعمّق التباينات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، ويضعف الموقف الجماعي، ما يفتح المجال أمام واشنطن للتعامل مع العواصم الأوروبية بشكل منفرد.

ويخلص الديب إلى أن خطورة هذا التحول لا تكمن فقط في فقدان أوروبا لمصادر طاقة مستقلة أو منخفضة التكلفة، بل في تآكل هامش القرار الحر في لحظات الاختبار الجيوسياسي الكبرى، حيث تتحول الطاقة من ملف اقتصادي صامت إلى أداة حاسمة تُستخدم في الكواليس لترجيح كفة النفوذ السياسي.

النفوذ الأميركي

من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

أوروبا شهدت، بعد خفض واردات الغاز الروسي، ارتفاعًا كبيرًا في واردات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة.

يعكس ذلك تحوّلاً جذرياً في خريطة الطاقة الأوروبية خلال فترة زمنية قصيرة.

التوقعات تشير إلى إمكانية وصول اعتماد أوروبا على الغاز الأميركي إلى ما بين 75 و80 بالمئة من واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، في حال استمرار الاتفاقيات طويلة الأجل، الأمر الذي يخلق اعتمادًا مفرطًا على مصدر واحد.

ويضيف أن هذا الواقع يعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة، حيث يمنح واشنطن قدرة أكبر على استخدام صادرات الطاقة كأداة ضغط جيوسياسية، لا سيما في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تميل إلى توظيف الأدوات الاقتصادية في المفاوضات السياسية والاستراتيجية.

ويتابع الخفاجي أن أوروبا باتت في موقف هش، إذ إن ارتفاع مستوى الاعتماد على الغاز الأميركي يقلل من قدرتها على مواجهة سياسات أميركية تصعيدية محتملة، مثل التهديد بفرض تعريفات جمركية أو فرض مطالب استراتيجية أوسع، بما في ذلك ملفات حساسة كغرينلاند.

وفي ملف أوكرانيا، يشير إلى أن بعض المراقبين يرون أن هذا الاعتماد الطاقوي قد يحدّ من قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على موقف موحد وقوي تجاه السياسة الأميركية، بسبب المخاوف من انعكاس أي توتر سياسي على استقرار سوق الطاقة الأوروبية وتكاليفها.

ويؤكد الخفاجي أن المفارقة تكمن في أن أوروبا سعت بعد أزمة الغاز الروسي إلى تقليل الاعتماد على مصدر واحد، لكنها انتقلت عمليًا من الاعتماد على روسيا إلى اعتماد متزايد على الولايات المتحدة، ما يطرح مخاطر جديدة على أمنها الطاقوي واستقلال قرارها الاستراتيجي.

ويضيف أن إدارة ترامب تستثمر هذا الوضع لتعزيز موقفها التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي، سواء في الملفات التجارية أو القضايا الجيوسياسية، وهو ما ينعكس في الخلافات المرتبطة بالتجارة وغرينلاند وغيرها من الملفات الاستراتيجية.

ويختتم الخفاجي حديثه بالقول إن تزايد اعتماد أوروبا على الغاز الأميركي يعزز النفوذ الأميركي ويمنح واشنطن ورقة ضغط مهمة في سياستها الخارجية، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن أوروبا لم تفقد كل أوراقها، إذ يعمل الاتحاد الأوروبي على تنويع مصادر الطاقة، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز الأحفوري مستقبلًا.