وتهدف الشركة من خلال هذا الإطلاق إلى توفير بنية تحتية عالية السرعة لدعم نماذج OpenAI المستقبلية الأكثر تطوراً مثل GPT-5 وخدمات Copilot.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن الشريحة الجديدة، التي تحتوي على 140 مليار ترانزستور وذاكرة بسعة 216 غيغابايت، مدعمة بنظام تبريد سائل مخصص للحفاظ على استقرار الأداء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية لأعمال الحوسبة السحابية بنسبة 30% وتقليل الاعتماد على الشرائح الخارجية في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما كشفت عن أدوات برمجة تستهدف إحدى كبرى المزايا التنافسية التي تقدمها شركة إنفيديا للمطورين.

وتأتي مايا 200 في وقت تنتج فيه شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل مايكروسوفت، وغوغل المملوكة لألفابت، وأمازون ويب سيرفيسز المملوكة لأمازون دوت كوم، وهي من أكبر عملاء إنفيديا، شرائحها الخاصة التي تتزايد منافستها لإنفيديا.

وحظيت غوغل على وجه الخصوص باهتمام عملاء إنفيديا الرئيسيين مثل ميتا بلاتفورمز، التي تعمل عن كثب مع غوغل لسد واحدة من كبرى فجوات البرمجيات بين عروض شرائح الذكاء الاصطناعي من غوغل وإنفيديا.

وقالت مايكروسوفت إنها ستقدم مع شريحة مايا الجديدة حزمة من الأدوات لبرمجتها. ويشمل ذلك ترايتون، وهي أداة برمجة مفتوحة المصدر بإسهامات كبيرة من شركة أوبن إيه.آي التي أنشأت روبوت الدردشة ذاع الصيت تشات جي.بي.تي، والتي تتولى نفس مهام كودا، وهي أداة برمجة إنفيديا التي يقول كثير من محللي وول ستريت إنها أكبر ميزة تنافسية لدى الشركة.

وعلى غرار رقائق (فيرا روبين) الرائدة المرتقبة من إنفيديا التي كشفت عنها هذا الشهر، فإن الشريحة مايا 200 من مايكروسوفت تصنعها شركة تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينج كومباني (تي.إس.إم.سي) باستخدام تقنية (3 نانومترات) لتصنيع الرقائق، وستستخدم رقائق ذاكرة ذات نطاق ترددي مرتفع، وإن كانت من جيل أقدم وأبطأ من رقائق إنفيديا التالية.