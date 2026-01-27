وسجل الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا مرتفعا فوق 5100 دولار للأونصة أمس الاثنين بعد أن زادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي من إقبال المستثمرين على أصول تمثل ملاذا آمنا.

وقال دويتشه بنك "وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الأوقية عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".

ويتوقع محللون في سوسيتيه جنرال أيضا أن يصل سعر الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام لكنهم يشيرون إلى أن ذلك ربما يكون تقديرا متحفظا في ظل فرص تحقيق المزيد من المكاسب.

وقال مورغان ستانلي أمس إن الذهب ربما يواصل الصعود، مشيرا إلى احتمال وصوله إلى 5700 دولار للأونصة.

وقفزت أسعار الذهب بأكثر من 17 بالمئة منذ بداية 2026، مستفيدة من صعودها 64 بالمئة العام الماضي بنسبة 64 بالمئة، ومدعومة أيضا بمشتريات البنوك المركزية القوية والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.