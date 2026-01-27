وتشير بيانات موقع بونباست دوت كوم المتخصص في تتبع أداء العملات إلى أن الريال خسر نحو خمسة بالمئة من قيمته خلال الشهر الجاري.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني المعين حديثا عبد الناصر همتي اليوم "سوق الصرف الأجنبي تسير في مسارها الطبيعي".

وسرعان ما تحولت احتجاجات بدأت في 28 ديسمبر بالسوق الكبير في طهران على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية إلى أسوأ أزمة تواجهها المؤسسة الدينية في إيران، إذ امتدت الاحتجاجات إلى مختلف أنحاء البلاد مطالبة بتغيير سياسي.

وقمعت قوات الأمن الاحتجاجات التي هدأت في وقت سابق من الشهر الجاري، في أعنف حملة قمع منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

إصلاح منظومة الدعم

وخلال الاحتجاجات، أدخلت الحكومة إصلاحا على منظومة الدعم استبدلت بموجبه منح المستوردين أسعار صرف تفضيلية للعملات بتحويلات مباشرة إلى الإيرانيين لتعزيز قدرتهم الشرائية للسلع الأساسية.

ودافع محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني عن هذه السياسة أمس الاثنين، قائلا إن الفساد جعل أسعار الصرف التفضيلية غير فعالة في مكافحة تضخم أسعار السلع الأساسية، وإن النظام الجديد يهدف إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية.

واستمر التضخم الشهري في الارتفاع، إذ أشارت أرقام نشرها مركز الإحصاء الإيراني يوم الأحد إلى ارتفاع التضخم 60 بالمئة على أساس سنوي من 21 ديسمبر إلى 19 يناير.

وفي غضون ذلك، تضررت الأنشطة الاقتصادية عبر الإنترنت في إيران بشدة نتيجة انقطاع الخدمة منذ الثامن من يناير ولا يزال مستمرا إلى حد بعيد.

وقال متحدث باسم الحكومة الثلاثاء إنها تفضل إتاحة حرية الوصول إلى الإنترنت، لكن الاعتبارات الأمنية تستلزم الإبقاء على بعض القيود.

ارتفاع عدد الوفيات

ألقت السلطات الإيرانية باللوم في الاضطرابات التي شهدتها الآونة الأخيرة على من قالت إنهم "إرهابيون ومثيرو شغب مسلحون" مرتبطون بالولايات المتحدة وإسرائيل، وهما من خصوم طهران.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران مرارا بالتدخل، ورد مسؤول إيراني بأن أي هجوم سيعد "حربا شاملة".

وتشير أرقام نشرتها منظمة هرانا الحقوقية التي مقرها الولايات المتحدة اليوم بأن عدد القتلى المؤكدين جراء الاضطرابات بلغ 6126 بينهم 214 من أفراد الأمن.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد القتلى 3117، ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأرقام على نحو مستقل.