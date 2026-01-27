وقال كلاوس فولرابه، رئيس استطلاعات معهد "إيفو"، إن "عدم اليقين لا يزال مرتفعا، حتى وإن أصبحت الشركات أقل تشككا حيال أنشطتها في الخارج"، مضيفا أن الإشارات الواضحة على اتجاه صعودي مستدام لا تزال غائبة.

وأظهرت قطاعات صناعة السيارات ومصنعي المعدات الكهربائية قدرا أكبر من التفاؤل. كما بلغت توقعات الصادرات في قطاع إنتاج المعادن ومعالجتها أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022. في المقابل، لا تزال صناعات الملابس والأغذية والطباعة تتوقع تراجعا في الصادرات.