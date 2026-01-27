مؤشر الثورة الصناعية الخامسة يرصد جاهزية 92 دولة

أصدرت شركة أوليفر وايمان، إحدى شركات مارش المدرجة في بورصة نيويورك، مؤشر الثورة الصناعية الخامسة الذي يصنّف 92 دولة وفق قدرتها على توظيف التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، لتحقيق فوائد تتجاوز النمو الاقتصادي والأرباح المالية، وتمتد إلى تعزيز رفاهية المجتمعات.

ويهدف المؤشر، الذي طوره منتدى أوليفر وايمان بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إلى تقييم مدى جاهزية الدول للتحول نحو الثورة الصناعية الخامسة، والتي تركّز على تسخير التكنولوجيا لخدمة الأفراد، وحماية البيئة، وبناء اقتصادات أكثر قوة ومرونة.

تريليون دولار سنويًا محتملة للاقتصاد العالمي

وبحسب التقرير، يمكن للتقدم الذي تحققه الدول في هذه المجالات أن يضيف نحو تريليون دولار أميركي سنويًا إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى جانب الأثر المباشر للتقنيات الحديثة على الإنتاجية ومصادر الإيرادات.

ثلاث ركائز رئيسية لمؤشر الثورة الصناعية الخامسة

يعتمد المؤشر على تحليل 30 معيارًا موزعة على ثلاثة محاور أساسية:

المواهب: تشمل المهارات الرقمية، وكفاءات الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

الاستدامة: تركّز على الابتكار الأخضر، وحماية البيئة، والتقدم نحو بناء اقتصاد دائري منخفض الانبعاثات.

المرونة: تتعلق بسلاسل التوريد، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، وقدرة الدول على مواجهة الأزمات.

الإمارات في المرتبة 34 عالميًا والتاسعة في المرونة

حلّت دولة الإمارات في المرتبة 34 عالميًا على مؤشر الثورة الصناعية الخامسة، متجاوزة المتوسطين الإقليمي والعالمي، ولا سيما في محور المرونة، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا. ويعكس هذا الأداء الاستثمارات الواسعة التي تضخها الدولة في البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

إشادة دولية بالنهج الإماراتي

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في أوليفر وايمان ومؤلف التقرير: "تواصل دولة الإمارات تميزها كواحدة من أكثر الدول سعياً لتبني التقنيات المستقبلية، كما تعمل على تطوير إمكاناتها السيادية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتعزيز الاستثمار في تطوير المهارات ومشاريع الطاقة النظيفة، مما يرسخ مكانتها الرائدة على الساحة الإقليمية والعالمية في عصر الثورة الصناعية الخامسة".

5 طرق تتيح للإمارات تطبيق الثورة الصناعية الخامسة: