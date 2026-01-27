وزادت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 5.8 بالمئة مقابل ارتفاعها بنسبة 2.1 بالمئة سنويا خلال نوفمبر السابق عليه.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير نمو مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الشهر الماضي بنسبة 51 بالمئة سنويا، في حين زادت مبيعات مبيعات السيارات الكهربائية الهجين القابلة للشحن، بنسبة 36.7 بالمئة بينما سجلت السيارات الكهربائية الهجين زيادة بنسبة 5.8 بالمئة سنويا.

من جهة أخرى، انخفضت مبيعات سيارات البنزين والديزل (السولار) بنسبة 19.2 بالمئة و22.4 بالمئة على الترتيب.

ومن بين الأسواق الرئيسية، ارتفعت مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 9.7 بالمئة، وفي إيطاليا بنسبة 2.3 بالمئة. في المقابل، سجلت المبيعات في فرنسا انخفاضا بنسبة 5.8 بالمئة، وإسبانيا بنسبة 2.2 بالمئة.

وسجل إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال العام الماضي بنسبة 1.8 بالمئة سنويا إلى حوالي 2.88 مليون سيارة وهو أقل كثيرا من مستويات ما قبل الجائحة.

وأظهرت البيانات أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات استحوذت على 17.4 بالمئة من حصة سوق الاتحاد الأوروبي في عام 2025، بزيادة مقابل 13.6 بالمئة في العام السابق.

واستحوذت عمليات تسجيل السيارات الهجين الكهربائية على 34.5 بالمئة من السوق، وكانت الخيار المفضل لدى المستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

وانخفضت الحصة السوقية المجمعة لسيارات البنزين والديزل بشكل حاد إلى 35.5 بالمئة مقابل 45.2 بالمئة خلال 2024.