وزادت أرباح القطاع خلال العام الماضي بنسبة 0.6 بالمئة وهي أول زيادة منذ 2021.

وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 5.3 بالمئة سنويا، بعد تراجعها بشدة وبنسبة 13.1 بالمئة خلال نوفمبر السابق عليه.

كما أظهرت البيانات الرسمية استمرار الشركات الصينية في خفض أسعارها حتى تتمكن من مواصلة عملها.

وتراجعت أسعار المنتجين (الجملة) في الصين للشهر التاسع والثلاثين على التوالي. ورغم ذلك تباطأ وتيرة تراجع أسعار الجملة خلال ديسمبر إلى 1.9 بالمئة فقط.