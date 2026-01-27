وأظهر متوسط ​​تقديرات جمعتها مجموعة بورصات لندن أن أكبر بنك في دبي من حيث الأصول أعلن عن صافي ربح 24 مليار درهم (6.53 مليار دولار) العام الماضي، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 22.8 مليار درهم.

واقترح البنك، الذي تملك حكومة دبي حصة أغلبية من أسهمه، توزيع أرباح عادية 100 فلس للسهم الواحد.

واستفادت البنوك الإماراتية في الآونة الأخيرة من زيادة الطلب على الائتمان، إذ تستثمر حكومات إقليمية في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن عوائد النفط.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال ريتينجز في تقرير عن البنوك الإماراتية أمس الاثنين "أسهم نمو الائتمان القوي وانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة في دعم الربحية القوية للبنوك في 2025، في حين تحسنت السيولة نتيجة لتجاوز وتيرة نمو الودائع القروض الجديدة".

وأعلن الإمارات دبي الوطني أن إجمالي القروض زاد 24 بالمئة إلى 658 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بدعم من أسواق من بينها السعودية، حيث يخطط البنك لتوسيع شبكته، والتي من المتوقع أن تصل إلى 24 فرعا بحلول الربع الأول من 2026.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة البنك، في البيان "سنعمل على تسريع وتيرة التطوير في شبكتنا الدولية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند وتعميق حضورنا في الأسواق الإقليمية الواعدة".

وكان البنك أعلن العام الماضي عن خطط لاستثمار ثلاثة مليارات دولار للاستحواذ على حصة 60 بالمئة في بنك آر.بي.إل الهندي، في أكبر صفقة استحواذ عابرة للحدود في القطاع المالي بنيودلهي.

وارتفعت ودائع بنك الإمارات دبي الوطني 18 بالمئة إلى 786 مليار درهم العام الماضي، مما أسهم في رفع إجمالي الأصول إلى 1.16 تريليون درهم.