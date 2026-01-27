وأوضح ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، أن الرسوم الجمركية على الواردات سترتفع على السيارات والأخشاب والأدوية القادمة من كوريا الجنوبية، فيما ستزيد نسبة الرسوم على باقي السلع من 15بالمئة إلى 25بالمئة.

وصرح ترامب قائلا: "اتفاقياتنا التجارية بالغة الأهمية لأميركا. لقد تحركنا بجدية في كل من هذه الاتفاقيات لخفض التعريفة الجمركية بما يتماشى مع الصفقات المتفق عليها"، وأضاف: "نحن، بطبيعة الحال، نتوقع من شركائنا التجاريين أن يفعلوا الشيء نفسه".

ويعد هذا التهديد تذكيرا بأن دراما الرسوم الجمركية التي أطلق العنان لها ترامب العام الماضي، من المرجح أن تتكرر مرارا هذا العام.

وقد يجد الاقتصاد العالمي والناخبون الأميركيون أن هيكل التجارة العالمية سيخضع باستمرار للاضطراب والمفاوضات الجديدة، في ظل سعي ترامب المسبق لفرض رسوم جمركية بهدف إخضاع الدول الأخرى لإرادته.

وفي الأسبوع الماضي فقط، هدد الرئيس بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية ما لم تحصل الولايات المتحدة على السيطرة على "غرينلاند"، لكنه تراجع عن إنذاره بعد اجتماعات في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا.

كما قال ترامب يوم السبت إنه سيفرض ضريبة بنسبة 100بالمئة على البضائع القادمة من كندا إذا مضت قدما في خططها لتعزيز التجارة مع الصين.

ورغم تفاخر ترامب بأطره التجارية باعتبارها وسيلة لجذب استثمارات جديدة إلى الولايات المتحدة، إلا أن العديد من صفقاته التي روج لها بشدة لم يتم الانتهاء منها بعد؛ إذ لم يوافق البرلمان الأوروبي بعد على اتفاقية تجارية دفع بها ترامب، والتي من شأنها فرض ضريبة بنسبة 15 بالمئة على غالبية السلع المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

وتستعد الولايات المتحدة هذا العام لإعادة التفاوض بشأن اتفاقيتها التجارية المعدلة لعام 2020 مع كندا والمكسيك.