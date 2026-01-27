وقالت "أنتا سبورتس"، التي تمتلك بالفعل علامات تجارية مثل "ويلسون" و"سالومون"، في بيان إنها "وافقت بشروط على شراء، فيما وافقت مجموعة أرتيميس بشروط على بيع، ما مجموعه 43 مليونا و14 ألفا و760 سهما عاديا".

وتقدر قيمة هذه الحصة بنحو 1.5 مليار يورو (1.78 مليار دولار) نقدا.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

وأكدت "أنتا سبورتس" أن عملية الاستحواذ ستمول بالكامل من مواردها النقدية الداخلية، في إشارة إلى متانة وضعها المالي والتزامها بالاستثمارات الاستراتيجية العالمية.

وأضافت المجموعة أنها ستدرس مستقبلا بعناية فرص تعميق شراكتها مع "جروب أرتيميس"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا تعتزم حاليا تقديم عرض استحواذ كامل على شركة "بوما".

وكانت "بوما"، التي يقع مقرها في جنوب ألمانيا، قد أعلنت في أواخر عام 2025 أنها ستلغي نحو 900 وظيفة إدارية بحلول نهاية عام 2026، على خلفية نتائج مخيبة للآمال.