وستزيد "XRG" حصتها الإجمالية في مشروع "ريو غراندي" من خلال الاستحواذ على نسبة إضافية قدرها 7.6 بالمئة تتضمن وحدات التسييل الرابعة والخامسة من المشروع، وذلك من خلال شركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" (جي أي بي) أحد أهم المستثمرين عالمياً في قطاع البنية التحتية التابعة لـ "بلاك روك".

وتأتي هذه الصفقة بعد استحواذ "XRG" على نسبة 11.7 بالمئة في المرحلة الأولى من مشروع "ريو غراندي" (وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة) من خلال أيضاً شركة "جي أي بي". كما تضمنت الصفقة توقيع شركة "أدنوك للتجارة" اتفاقية تمتد لـ 20 عاماً لتوريد كمية تصل إلى 1.9 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه من وحدة التسييل الرابعة ضمن المشروع.

وبهذه المناسبة، قال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "XRG": "يشكل توسيع استثماراتنا في مشروع ريو غراندي خطوةً مهمة ضمن استراتيجية ’XRG‘ العالمية في مجال الغاز، خاصةً مع تزايد أهمية الغاز الطبيعي المسال في توفير إمدادات طاقة موثوقة ومرنة للأسواق الدولية. ويشهد المشروع تقدّماً ملموساً مع استمرار أعمال الإنشاء مما سيساهم في إضافة قدرات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق".

وأضاف: "توسيع حضورنا في مجال الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، يساهم في ترسيخ مرونة ومكانة منصة الغاز في ’XRG‘، ويعزز التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية بما يدعم أمن الطاقة ويساهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمارات والنمو".

وحدات التسييل الرابعة والخامسة: زيادة القدرة الإنتاجية مدعومة بصفقات توريد طويلة الأمد

تبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة لكلٍ من وحدتَي التسييل الرابعة والخامسة حوالي 6 ملايين طن سنوياً، وتم تأمين عقود توريد طويلة الأمد مع جهات ذات تصنيف ائتماني مرتفع، بما يضمن استقرار المشروع واستدامته على المدى البعيد.

وستدعم زيادة حصة "XRG" في مشروع "ريو غراندي" خلق قيمة إضافية وعوائد اقتصادية، كما ستساهم في تعزيز تنفيذ خطط الاستثمار الدولي الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتحقيق هدف الشركة لبناء محفظة أعمال عالمية المستوى في مجال الغاز تتضمن مجموعة من الاستثمارات المتنوعة وعالية الكفاءة.

جدير بالذكر أن التفاصيل المالية للصفقة غير معلنة، ويظل إتمامها مرهوناً باستيفاء الشروط المتعارف عليها بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.