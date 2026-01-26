وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في مستهل قمة بحر الشمال بمدينة هامبورغ الألمانية: "ليس فقط منذ حرب العدوان الروسية على أوكرانيا نلاحظ تزايد الهجمات على بنيتنا التحتية الحيوية"، موضحة أن شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب وكابلات البيانات المهمة التي تشكل عنصرا حاسما للسيادة الرقمية للقارة الأوروبية تتعرض لهجمات أيضا، وقالت: "ولذلك يشارك للمرة الأولى حلف شمال الأطلسي (ناتو) هنا على مستوى رفيع".

وأكدت رايشه أن القمة ينبغي أن تبعث رسالة تعاون، مشيرة إلى إنشاء مزارع رياح بحرية كبيرة في بحر الشمال، وقالت: "نقوم بتوسيع بنيتنا التحتية ونؤمنها في الوقت نفسه"، مضيفة أن هناك مساعٍ لجعل إمدادات الطاقة أكثر مرونة، وقالت: "عندما يهتز العالم عند أبواب أوروبا، تقف القارة صفا واحدا".

ويتركز الاجتماع الذي يستمر طوال اليوم على توسيع شراكة الطاقة بين الدول المطلة على بحر الشمال. وكانت قمّتا بحر الشمال السابقتان قد عقدتا في مدينتي أوستند في بلجيكا وإسبيرج في الدنمارك.