وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم بيع 142 مليون قدم مكعبة قياسية (مقمق) يومياً من الغاز لعدد من شركات الإسمنت والحديد لمدة عشر سنوات، وستبدأ الإمدادات بالتدفق تزامنًا مع بدء الإنتاج من حقل جمجمال في النصف الثاني من عام 2027.

ويخضع حقل جمجمال حاليًا لأعمال التطوير، مع خطط لإنشاء خطوط أنابيب جديدة تنفذها شركات من القطاع الخاص من أجل توريد الغاز إلى المستخدمين الصناعيين في منطقتي أربيل وبازيان، منها خط أنابيب مخصص بطول 40 كيلومترا يربط حقل جمجمال مباشرة بالمستهلكين الصناعيين في منطقة بازيان.

ووُقِّعت هذه الاتفاقيات مع شركات ماس للإسمنت، وبازيان للإسمنت، ودلتا للإسمنت، وغاسين للإسمنت، وسليماني للإسمنت، التي تقع جميعها في المنطقة الصناعية في بازيان في محافظة السليمانية، إضافة إلى شركة فان ستيل في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

الجدير بالذكر، أن شركاء بيرل بتروليوم كانوا قد أعلنوا في مطلع عام 2025، عن بدء أعمال تقييم مكمن العصر الطباشيري في حقل جمجمال وتهيئة الحقل لبدء الإنتاج.

واستناداً إلى الإمكانات الكبيرة لحقل جمجمال، التزم الشركاء باستثمار 160 مليون دولار أميركي لحفر ثلاث آبار، وتركيب منشأة اختبار ممتد للآبار، وإنشاء البنية التحتية الداعمة استعداداً لمرحلة التطوير الكامل للحقل من أجل توريد إمدادات الغاز لمستخدمين إضافيين.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز، إن هذه الاتفاقيات تمثل خطوةً هامة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق، لأنها ستوفر إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف لدعم نمو القطاع الصناعي في الإقليم وكذلك الاستعاضة عن وقود النفط الثقيل الذي يعد أكثر تلويثًا وأعلى كلفة.

وبهذه الاتفاقيات المحورية، توسِّع بيرل بتروليوم سلسلة إنجازاتها الجديدة التي انطلقت مع استكمال مشروع توسعة خورمور 250 في أكتوبر 2025، وأعمال تقييم وتطوير حقل جمجمال القائمة، وخطط تطوير أخرى ستعود بالنفع الكبيرعلى قطاع الطاقة واقتصاد إقليم كردستان والعراق قاطبة.

من جهته قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن هذه الاتفاقية تلبي الطلب المتنامي على الطاقة في إقليم كردستان العراق، وتعزز دور الغاز الطبيعي وقودًا أساسيًا للقطاع الصناعي في الإقليم، وبتزويد ممر بازيان الصناعي بغاز منخفض التكلفة والانبعاثات، نُسهم في استبدال الوقود السائل الثقيل المُلوِّث، وفي خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة عبر الصناعات الرئيسية.

وأضاف أن أهمية هذه الاتفاقية لا تقتصر على تلبية احتياجات الطاقة، بل تدعم النمو الصناعي، وتفتح وظائف جديدة للمجتمع والخدمات المحلية، وتحرك النشاط الاقتصادي للمجتمعات المحيطة بممر بازيان على المدى الطويل.

يشار إلى أن دانة غاز ونفط الهلال قد أنجزتا في أوائل أكتوبر 2025، مشروع توسعة غاز خورمور 250 في إقليم كردستان العراق، وذلك قبل الموعد المعدل بثمانية أشهر.

وأضاف هذا المشروع إمكاناتِ معالجةٍ جديدة تبلغ 250 مقمق من الغاز يوميًا، مع إنتاج يومي إضافي من الغاز البترولي المسال والمكثفات بمعدل 460 طنًا متريًا و7,000 برميل، لترتفع القدرة الإجمالية لمعالجة الغاز في المحطة إلى 750 مقمق يوميًا، أي بزيادة قدرها 50 بالمئة.

وتُشكّل محطة غاز خورمور أهمية إقليمية كبيرة إذ أنها تغذي عمليات توليد نحو 80 بالمئة من كهرباء إقليم كردستان العراق، ما يوفّر لأكثر من 6 ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات عراقية أخرى إمدادات طاقة نظيفة وغير مكلفة.

وحتى اليوم، تجاوز إجمالي استثمارات ائتلاف بيرل بتروليوم 3.5 مليار دولار أميركي وأسهمت عملياته في توفير أكثر من 20,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المنطقة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الأثر بدرجة عالية في السنوات المقبلة مع زيادة السعة الإنتاجية والمشاريع الجديدة المرتقبة.