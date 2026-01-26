وتراجعت أرباح السهم الواحد في شركة الطيران منخفض التكاليف وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية إلى 0.03 يورو خلال الربع الثالث مقابل 0.14 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في المقابل ارتفعت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي إلى 3.21 مليار يورو مقابل 2.96 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات ربع السنوية بنسبة 10 بالمئة سنويا إلى 2.1 مليار يورو.

كما ارتفع عدد ركاب الشركة خلال الأشهر الثلاثة الثالثة من العام المالي الحالي بنسبة 6 بالمئة سنويا إلى 47.5 مليون راكبا.

وقات ريان إير إنها تتوقع نمو عدد ركابها خلال العام المالي الحالي ككل بنسبة 4 بالمئة إلى 208 ملايين راكبا.

وأضافت أنها تتوقع بحذر أن تتراوح أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد والبنود غير المتكررة خلال العام المالي الحالي بين 2.13 و3.23 مليار يورو.