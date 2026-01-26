وبموجب الاتفاق، الذي أُعلن عنه هذا الشهر، من المتوقع أن تخفض بكين الرسوم الجمركية على واردات الكانولا الكندية وتمنح الكنديين إمكانية السفر إلى الصين بدون تأشيرة.

لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، هددت الولايات المتحدة - الحليف التقليدي لكندا - بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على المنتجات الكندية في حال إتمام الاتفاق، قائلةً إنه سيسمح للصين "بإغراق السوق".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي دوري إن "الصين وكندا تبنيان شراكة استراتيجية من نوع جديد (...) وهذا لا يستهدف أي طرف ثالث، بل يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويساهم أيضا في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم".

وأضاف: "تدعو الصين إلى أن تتعامل الدول مع العلاقات بين الدول بعقلية الربح المتبادل بدلاً من عقلية الربح والخسارة، ومن خلال التعاون بدلاً من المواجهة".

وكان قد أُعلن عن الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين هذا الشهر، في محاولة منه للنأي بنفسه عن الولايات المتحدة ذات السياسة التجارية المتوترة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتشهد كندا والولايات المتحدة حربًا تجارية منذ أن فرضت إدارة ترامب رسوم استيراد على جارتها الشمالية.

ويوم أمس الأحد، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن المفاوضات بين أوتاوا وبكين تُعدّ بمثابة "استيلاء الصين الكامل والناجح على كندا، الدولة العظيمة سابقًا".

وعقب تصريحات الرئيس، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لوسائل الإعلام الأميركية قائلًا: "لا يمكننا السماح لكندا بأن تصبح منفذًا للصينيين لضخّ بضائعهم الرخيصة إلى الولايات المتحدة".

وقال إن هناك احتمالا بنسبة 100 بالمئة بفرض رسوم جمركية على كندا إذا أبرمت اتفاق تجارة حرة مع الصين، و"إذا مضوا أكثر في هذا الطريق.. إذا رأينا أن الكنديين يسمحون للصينيين بإغراق الأسواق بالسلع".