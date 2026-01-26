وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن العملة اليابانية سجلت اليوم 153.81 ينا لكل دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر، وذلك بعد تحذير وجهته رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للسوق.

جاء ذلك على خلفية مؤشرات الجمعة تفيد باحتمال انضمام الولايات المتحدة إلى اليابان في دعم الين. وانخفضت الأسهم اليابانية، حيث تراجع مؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية نيكي 225 بنسبة تصل إلى 2.2 بالمئة، بينما ارتفعت معظم السندات.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي دوري اليوم إن اليابان ستنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وستعمل وفقا لاتفاق وزيري المالية الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي.

ويتوافق تصريح كيهارا مع تصريحات أتسوكي ميمورا، كبير مسؤولي الصرف الأجنبي في وزارة المالية اليابانية الذي قال إن اليابان تحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة. امتنع كلا المسؤولين عن التعليق على الحديث حول عمليات تدقيق الأسعار.

وقال ماساهيكو لو، كبير خبراء أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت في شركة ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت: "يبدو أن هذا سيتحول إلى عملية إعادة ضبط محكمة ومصممة سياسيا".

وبينما استهلت تاكايشي تصريحاتها بالقول إنه ليس من صلاحياتها كرئيسة للوزراء التعليق على "أمور ينبغي أن يحددها السوق"، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن لليابان "حرية التصرف" لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التدخل.

وأضافت كاتاياما الاثنين إنها تراقب تحركات العملة باهتمام بالغ.

وقالت تاكايشي أمس: "سنتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة المضاربات والحركات غير الطبيعية للغاية"، دون أن تشير تحديدا إلى الين أو السندات الحكومية اليابانية، التي شهدت تقلبات حادة مؤخرا.