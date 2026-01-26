كشفت شركة النفط الكورية الجنوبية إس-أويل كوربورشن، الاثنين، عن تحقيق أرباح صافية قابلة للتوزيع بقيمة 265 مليار وون كوري جنوبي (184.1 مليون دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل خسائر بقيمة 131.7 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام السابق.
في الوقت نفسه حققت الشركة أرباخ تشغيل خلال الربع الأخير بقيمة 424.5 مليار وون، مقابل 222.4 مليار وون خلال الربع الأخير من 2024.
وقالت إس-أويل كوربورشن إن مبيعاتها ربع السنوية انخفضت إلى 8.8 تريليون وون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقابل 8.9 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام السابق.