في الوقت نفسه حققت الشركة أرباخ تشغيل خلال الربع الأخير بقيمة 424.5 مليار وون، مقابل 222.4 مليار وون خلال الربع الأخير من 2024.

وقالت إس-أويل كوربورشن إن مبيعاتها ربع السنوية انخفضت إلى 8.8 تريليون وون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقابل 8.9 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام السابق.