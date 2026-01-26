في الوقت نفسه بلغت بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 0.78 دولار للسهم الواحد خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 0.7 دولار في العام السابق.

وكان المحللون يتوقعون إعلان بيكر هيوز عن أرباح بمعدل 0.67 دولار للسهم الواحد خلال الربع الأخير.

وبلغت الإيرادات ربع السنوية للشركة حوالي 7.4 مليار دولار مقابل 7.36 مليار دولار في العام السابق، في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات قدرها 7.08 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتتوقع الشركة، نموا إجماليا في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 5 بالمئة و9 بالمئة، مع توسع هوامش الربح في قطاع تكنولوجيا الصناعة والطاقة لتصل إلى المستهدف البالغ 20 بالمئة، بينما سيبقى قطاع خدمات ومعدات حقول النفط مستقرا نسبيا.